De la neige artificielle pour les fondeurs du Golf & Ski Vieux-Lennox

Le Club de ski de fond Orford s’entraîne au parc national du Mont-Orford (PNMO), de même que sur les pistes avoisinant l’Université Bishop’s, les lieux étant connus comme le Club de golf du Vieux-Lennox. C’est à cet endroit qu’auront lieu les épreuves de ski de fond des Jeux du Québec.

Si l’enneigement artificiel est chose courante dans les stations de ski alpin de la province, il demeure rare pour des sites de ski de fond. Le responsable des communications du Club de ski de fond Orford, Jean Pinard, cite notamment le club Les Fondeurs Laurentides et le Club de ski de fond Nakkertok, en Outaouais.

«On pense que dans 10 jours, on va être capable d’ouvrir, peut-être même avant ça. On regarde les prévisions météorologiques […] Mais la météo, on n’a pas de contrôle là-dessus», lance M. Pinard.

«On devrait être bon pour enneiger environ deux km de pistes de ski.» Environ 12 bénévoles sont impliqués dans la construction et l’opération du canon. L’enneigement a commencé vendredi dernier.

Des adeptes de ski de fond lors d'une précédente saison sur le site de Golf & Ski Vieux-Lennox à Sherbrooke. (Jessica Garneau, Archives La Tribune)

L’organisation des Jeux du Québec, qui se tiendront à Sherbrooke du 1er au 9 mars, a investi 30 000 $ pour l’achat du canon à neige.

«Quand on a eu des discussions avec le Club de ski et l’Université Bishop’s [NDLR : propriétaire du club de golf], l’enneigement était un enjeu majeur pour les Jeux du Québec, comme c’est au début du mois de mars», explique Jocelyn Proulx, directeur général des Jeux du Québec à Sherbrooke. Entre 150 et 175 fondeurs sont attendus sur le site de Bishop’s pour les compétitions.

Différents scénarios ont été étudiés pour s’assurer d’avoir de la neige en quantité suffisante, dont le transport de neige à partir du mont Bellevue.

«Pour nous, c’était un projet structurant, parce que ça nous garantissait un enneigement pour les compétitions… On n’aide pas seulement le club pour cette année et les Jeux, on l’aide pour toutes les autres compétitions et tous les membres qui font du ski de fond à Bishop’s», observe Jocelyn Proulx.

Le projet est évalué à quelque 400 000 $, incluant des aides financières des Jeux du Québec et du Conseil sport Loisir de l’Estrie (CSLE). Plusieurs commanditaires ont aussi donné un coup de pouce, de différentes façons. «C’est un alignement de planètes, mais le déclencheur, ce sont les Jeux du Québec», note Jean Pinard.

«Il y a quatre ans, on a décidé en arrivant à Bishop’s que si on voulait faire des courses plus sérieuses, il fallait faire de l’enneigement artificiel», explique M. Pinard. Le site sera d’ailleurs l’hôte du Championnat de l’Est du Canada de ski de fond du 2 au 4 février.

Jean Pinard, responsable des communications du Club de ski Orford (La Tribune, Jessica Garneau/Archives)

Le Club a commencé par louer l’équipement, ce qui occasionnait une logistique complexe.

Pour lancer le projet, les responsables ont obtenu trois soumissions, qui variaient entre 1,5 million et 60 000 $. La plus petite soumission ne comprenait que le canon à neige. Le Club a lui-même réalisé les canalisations nécessaires. La Ville de Sherbrooke a aussi exigé l’installation d’un compteur d’eau, précise M. Pinard.

Le Club caresse deux autres phases, qui permettraient l’ajout de deux canons à neige supplémentaires.

Le Club de ski de fond Orford compte environ 400 membres, dont 155 enfants âgés entre 4 et 12 ans.

«En ayant une couverture de neige permanente à Bishop’s, on espère avoir quelque chose de plus attrayant, sans interruption», note M. Pinard.

Les Jeux du Québec ont fait l’engagement de laisser un legs d’une valeur de 150 000 $ dans le milieu. De cette somme, 30 000 $ sont destinés au projet d’enneigement. Un appel a été lancé auprès des clubs sportifs participants aux Jeux et aux institutions afin qu’ils déposent des projets d’ici le 1er février. Les projets retenus doivent être dévoilés en juin, sous réserve de l’atteinte des objectifs financiers par l’organisation.