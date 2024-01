L’heure de la retraite a sonné pour deux frères barbiers octogénaires de Lac-Mégantic

Fils d’un barbier, Gérard, Louis et leur frère aîné Jean-Guy ont tous suivi cette voie une fois adultes. Ils auront tous travaillé pendant une soixantaine d’années.

«On shinait les souliers devant le salon de mon père quand on était jeunes», se souvient Gérard Grondin, qui note du même souffle que le paternel, qui a ouvert son salon de la rue Frontenac au milieu des années 1920, n’aura jamais mis de pression sur ces fils pour qu’ils empruntent son chemin.

Si Jean-Guy et Louis ont tous deux été formés par leur père et ont pratiqué leur art à Lac-Mégantic toute leur vie, Gérard s’est quant à lui exilé à Montréal en 1960. Il y est resté trois ans, avant de mettre le cap vers Sept-Îles, ville où il a demeuré 47 ans avant son retour à Lac-Mégantic en 2010.

À l’époque, son frère Jean-Guy possédait le salon de barbier du même nom sur la rue Laval, alors que Louis travaillait toujours sur la rue Frontenac. Au tout début de ses 80 ans à ce moment, Jean-Guy cherchait à vendre son salon pour profiter de la retraite. C’est finalement son frère Gérard qui s’en portera acquéreur.

«Mon retour à Lac-Mégantic, c’est une erreur de trajet. Je suis tombé sur le salon à mon frère et il était à vendre. Je l’ai acheté!», rigole Gérard Grondin.

Gérard Grondin est barbier depuis 1960. Son frère, Louis, l'est depuis 1955. (Maxime Picard/La Tribune)

Très belles années

De 2010 à 2013, les frères Gérard et Louis Grondin ont pratiqué en parallèle. Puis vint le 6 juillet 2013, date à laquelle la vie professionnelle de Louis changea du tout au tout.

«Mon frère a perdu son salon lors de la tragédie ferroviaire. Je lui ai donc offert, en attendant, de venir travailler avec moi le temps que ça se replace. Je pensais que ce serait une affaire de deux ou trois semaines, mais il est finalement resté dix ans», explique Gérard Grondin.

«Ç'a été de très belles années à travailler avec mon frère, poursuit-il. On s’entendait très bien.»

Aujourd’hui âgés respectivement de 81 et 84 ans, Gérard et Louis ont tout deux pris leur retraite le 23 décembre dernier, le premier après une carrière de 63 ans et le second, 68.

«J’ai reçu une offre que je ne pouvais pas refuser pour le salon. C’est une coiffeuse qui l’a acheté», mentionne simplement Gérard Grondin.

Il reconnait toutefois que l’histoire de sa famille en est une particulière et à laquelle les gens de Lac-Mégantic sont attachés. Sur les réseaux sociaux, plusieurs citoyens du secteur ont souligné que leurs deux barbiers préférés allaient leur manquer, n’oubliant pas d’ajouter au passage que la bonne humeur et le sens de l’humour des frères Grondin étaient bien appréciés.

«Après tout, il y a près de 100 ans d’histoire de Grondin comme barbiers à Mégantic», remarque Gérard Grondin.

«Mais c’était attendu, continue-t-il. Il fallait s’y attendre et c’est simplement une page qui se tourne.»

La tradition se poursuit toutefois dans la famille Grondin, alors que plusieurs membres de la famille oeuvrent dans le même domaine que les trois frères dans différents coins de l’Estrie et du Québec.