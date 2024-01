Le Centre sportif CBA de Val-des-Sources fermera

Le Centre sportif CBA de Val-des-Sources, où les citoyens peuvent pratiquer une multitude de sports comme le dek hockey, le pickleball et le baseball, est contraint de fermer ses portes le 31 mars prochain si aucune aide financière n'est apportée. (Facebook Sports CBA)

C’est ce que Marc-Antoine Côté, président du complexe sportif, a annoncé sur la page Facebook de l’entreprise, le 4 janvier.

«Vous comprendrez que les dernières années nous ont affaiblis avec 18 mois de fermeture dus à la COVID-19 et maintenant toutes les hausses catastrophiques des frais fixes», peut-on lire dans la publication.

«On pensait que ça allait finir par diminuer, finalement, c’est une accumulation d’endettement qui fait que le sport n’est plus rentable», affirme M. Côté.

Aux dires de ce dernier, le centre sportif est «toujours plein». Cependant, pour que l’entreprise continue d’être viable, les prix des plateaux sportifs devraient doubler. «Les gens ne sont pas prêts à ça, ils ne pourront plus venir jouer plusieurs fois par semaine si je monte les prix.»

Marc-Antoine Côté a convoqué les dirigeants et la municipalité pour s’assurer qu’il n’y ait aucune option possible avant de faire l’annonce. Le constat : trop de dettes pour avoir de l’aide pour une entreprise privée. «Ils m’ont ensuite fourni une liste d’activités que je pourrais développer dans le bâtiment, je suis en train d’évaluer ce que je vais faire avec ça.»

Plusieurs options sont possibles selon le président de Sports CBA.

Cependant, il réitère que si le sport peut être sauvé à Val-des-Sources, «ça serait l’idéal». Il va prendre l’aide qui peut lui être proposée. «J’ai personnellement mis assez d’argent là-dedans. Je suis ouvert à changer de vocation, mais je pense qu’il y a des moyens pour sauver le sport.»

Onde de choc

L’annonce a créé une onde de choc chez les citoyens et les utilisateurs du complexe sportif. Plusieurs commentaires de gens peinés que la Ville ne puisse rien faire pour aider l’entreprise ont déferlé sous la publication.

«Il y a du monde de partout en Estrie qui vient ici, même des gens de Victoriaville, de Drummondville, explique Marc-Antoine Côté. On savait que les gens allaient être déçus, mais je ne m’attendais pas à ce que ça ait l’effet d’une bombe comme ça.»

Il affirme recevoir plusieurs messages provenant des citoyens de Val-des-Sources, mais d’autres municipalités également. «Si les citoyens réussissent à peut-être former une association, une coopérative, ou si un organisme à but non lucratif rachète le centre sportif, je suis ouvert.»

Selon lui, il s’agirait de la meilleure option pour la municipalité.

Le resto-bar Capi10, dans le même bâtiment, reste ouvert.

Si rien ne change, les équipements sportifs seront vendus le 31 mars.