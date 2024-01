Une saison de ski en transformation

Même si les mois de décembre et janvier sont plus «challengeants» pour les stations de ski, aux yeux de M. Blouin, rien n’est perdu alors que les skieurs peuvent dévaler les pentes plus longtemps puisque la saison tend à s’étirer.

«On voit que les hivers se prolongent. Dans les dernières années, on a des mois de février et mars beaucoup plus hivernaux et beaucoup plus beaux pour le ski.»

«L’année dernière, on a eu des mois de février, mars et avril incroyables», ajoute-t-il.

Plusieurs variations de température se sont produites en décembre. Par le fait même, les deux dernières semaines ont été plus difficiles pour le Mont-Orford.

Cependant, M. Blouin se réjouit des conditions météorologiques à venir dans les deux prochaines semaines. Le froid devrait permettre à l’équipe de la montagne d’ouvrir davantage de pistes.

Simon Blouin, directeur général de la Corporation ski et golf Mont-Orford. (Archives La Tribune)

Des investissements de 2 millions de dollars ont été réalisés dans les derniers mois en matière d’enneigement mécanique. «La stratégie depuis qu’on a reparti la neige le 30 décembre est qu’on fait du resurfaçage pour améliorer la qualité du ski en même temps d’ouvrir de nouvelles pistes.»

Les investissements ont été réalisés dans l’optique de rendre l’enneigement plus efficace. «Le but n’est pas de faire plus de neige dans une année complète, mais de la faire plus rapidement. Avec les changements climatiques, il y a beaucoup de variations. Quand il y a du froid, on veut s’assurer d’être capables de partir les canons plus rapidement et d’en avoir plus en simultané.»

La station est 30% plus efficace dans ce domaine grâce aux récents investissements, selon M. Blouin.

«On est en train d’ouvrir la Magnum sur Giroux Nord, a expliqué M. Blouin mardi matin. Après on va aller finaliser la 4 KM et la Grande Coulée sur Orford.»

Les deux semaines du temps des Fêtes représentent habituellement environ 20% des revenus annuels du Mont-Orford, explique M. Blouin.