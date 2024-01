De plus en plus de parcs où Fido peut courir sans laisse

Vous les voyez marcher en laisse avec leur maître dans les rues, dans les parcs et dans certains sentiers de randonnée. Mais qu’en est-il quand ils ont besoin de plus d’espace pour dépenser leur énergie? Ou pour socialiser avec leurs semblables?

Selon le répertoire en ligne «On va se promener?», au moins huit municipalités estriennes ont aménagé des parcs canins sur leur territoire ces dernières années. On en retrouve à Asbestos, Ayer’s Cliff, Coaticook, Granby, Magog, Sherbrooke, Waterloo et Windsor.

Et on ne compte pas les parcs canins improvisés, encore moins le nombre de conseils municipaux qui sont interpellés pour offrir un tel espace à leurs citoyens à quatre pattes.

Un 4e parc à Sherbrooke?

Même à Sherbrooke, où on compte trois parcs canins, les élues de l’arrondissement Brompton-Rock Forest-Saint-Élie-Deauville ont d’ailleurs jugé nécessaire de mener un sondage cet automne sur la possibilité d’en aménager un quatrième, celui-là derrière la caserne incendie du boulevard Bourque.

Selon le répertoire en ligne «On va se promener?», l'Estrie compte huit parcs canins officiels. (Caroline Grégoire/Archives Le Soleil)

«La réalité est très variable dans notre arrondissement, explique la conseillère Christelle Lefèvre. Dans mon district [de Saint-Élie], les gens ont de l’espace en général, mais à Rock Forest, on a beaucoup de personnes qui vivent en appartement et qui n’ont pas d’espace pour faire courir leur chien. Ce sont des réalités variables et c’est difficile de contenter tout le monde. C’est pour ça qu’on s’est donné les moyens de vérifier si les gens allaient s’approprier et utiliser ce parc. Même si ç'a coûté plusieurs milliers de dollars faire ce sondage, on trouvait que ça valait la peine avant d’aller dépenser autant d’argent sans avoir la certitude que ça servirait.»

Car l’aménagement de ce parc a été évalué à 250 000 $, dont un peu plus de la moitié irait pour la construction du chemin d’accès pour s’y rendre. Et il faut aussi prévoir un 60 000 $ récurrent chaque année pour l’entretien du chemin et du site, partage Mme Lefèvre.

Les résultats du sondage donnent à penser qu’il serait fréquenté, mais pas tant que ça aux yeux de Mme Lefèvre, d’autant plus que le parc canin du Barrage n’est pas si loin de là.

«On est encore en analyse des résultats, précise Mme Lefèvre. ll n’y a pas de décision de prise. Ça va se faire à la séance de janvier.»

Selon le Plan nature de la ville, on pourrait avoir six parcs canins sur le territoire de Sherbrooke, soit un par ancien arrondissement. C’était l’orientation défendue publiquement à la fin de 2021, sur la base qu’on comptait autour de 10 500 chiens enregistrés à Sherbrooke.

«On a mis de l’argent de côté à l’arrondissement, alors on pourrait le faire, poursuit Mme Lefèvre, mais je ne suis pas à l’aise d’investir tout ça [dans un parc à chien] quand c’est si polarisé. Et il y a le contexte économique qui fait que, comme plusieurs personnes me l’ont exprimé, c’est un peu indécent de dépenser 250 000$ pour des chiens, alors que des gens ont de la difficulté à boucler leur fin de mois. Il y a des besoins ailleurs.»

La Municipalité d’Orford innove

Dans la municipalité d’Orford, on a trouvé une solution plus originale pour répondre à la demande des nombreux propriétaires de chiens sans avoir à investir d’argent.

C’est au terrain de balle du parc Catchpaw que les chiens pourront brûler de l’énergie sans laisse pour les retenir.

Selon la réglementation qui a été adoptée en novembre, les chiens peuvent être tenus sans laisse à l’intérieur des clôtures de ce parc, voisin de l’hôtel de ville, puisqu’il s’agit dorénavant d’un endroit utilisé comme aire d’exercice canin.

La décision a réjoui la centaine de membres du Club canin Orford qui souhaitait depuis un moment pouvoir profiter de telles installations sans craindre de recevoir un constat d’infraction.

Les chiens peuvent faire de l’exercice, et aussi socialiser dans les parcs canins. (Stéphane Lessard/Archives Le Nouvelliste)

«On sait que la vocation de cet espace-là est davantage un lieu de loisir que d’équipements sportifs, mais pour le moment, il n’y a pas de projet d’équipements ou d’infrastructures et le besoin qui est exprimé par les citoyens, c’est celui de pouvoir se regrouper comme propriétaire de chiens, de socialiser et de faire jouer les chiens», explique la mairesse Marie Boivin.

«C’était déjà utilisé comme ça de manière informelle, alors on l’a officialisé pour qu’il n’y ait pas de contravention possible.»

Le terrain de balle du parc Catchpaw n’est de toute façon plus utilisé par les ligues adultes, puisqu’il n’est plus réglementaire, selon Mme Boivin.

«Aussitôt que des besoins seront exprimés pour le sport et le loisir, on va revoir la décision. Et on verra de quelle façon on peut répondre aux propriétaires de chiens autrement ou dans un autre espace.»

Les citoyens mobilisés à Lac-Mégantic

À Lac-Mégantic, on a toléré pendant quelques années que les chiens puissent courir en liberté sur le terrain de baseball de l’OTJ, jusqu’à baliser la cohabitation des usages à l’été 2021. Puis l’été suivant, l’administration municipale a dû interdire complètement les chiens, en laisse ou non, sur ce site.

«Non seulement les enfants glissent dans les matières fécales qui n’ont pas été ramassées par certains propriétaires, mais il n’est pas rare non plus que des citoyens, adultes ou enfants, n’osent plus aller sur le terrain pour faire de la pratique libre de leur sport, simplement frapper des balles par exemple, puisque des propriétaires canins sont déjà sur place. Cela crée de la confusion entre les usagers et cette situation n’est pas souhaitable», expliquait alors la mairesse Julie Morin.

Propriétaire d’un berger australien maintenant âgé de quatre ans, le Méganticois Sébastien Marchand connaît bien la problématique.

Il utilisait régulièrement le site avec d’autres propriétaires de chien et n’a pas mis de temps à s’investir dans un projet de parc canin en bonne et due forme qui devient plus nécessaire que jamais pour combler le vide laissé par la nouvelle réglementation de 2022.

«Pour mon chien, une marche normale, ce n’est pas assez, lance-t-il. Ça prend de la place pour qu’il puisse courir!»

Avec une demi-douzaine d’autres citoyens, ils ont monté un projet évalué à 100 000 $ qu’ils ont présenté à la mairesse Julie Morin et au conseiller Yves Gilbert.

Un terrain désaffecté de la Ville a été identifié, le Club Richelieu prendrait en charge la mise en place du site et un OBNL serait mis sur pied pour gérer l’installation et la rendre pérenne, précise M. Marchand.

Une demande d’aide financière a même été déposée au fonds de 19 millions du recours collectif de la tragédie ferroviaire pour des projets significatifs pour la communauté. Aux dernières nouvelles, une somme y était d’ailleurs réservée à cet effet, selon les informations qu’a communiquées la mairesse Julie Morin à la séance publique de novembre. Le projet devait être analysé dans les crédits budgétaires de la Ville pour une réalisation en 2024.

Selon M. Marchand, une centaine de citoyens deviendrait des utilisateurs réguliers du site, et on pourrait atteindre jusqu’à 200 utilisateurs avec les visiteurs et les touristes.

«On voit que c’est quelque chose de super important parce que les chiens ont besoin d’un endroit où se dépenser, plaide-t-il. On a beaucoup de nouvelles familles à Lac-Mégantic qui avaient accès à ces installations-là ailleurs. C’est laborieux, mais on espère arriver à quelque chose au printemps 2024.»

Des idées de balade avec Fido

Bien consciente de la demande pour promener Fido, en laisse ou pas, la SPA de l’Estrie a recensé sur son site web, à l’occasion du 45e anniversaire de l’organisation cette année, une quarantaine de propositions de balades dans la quarantaine de municipalités qu’elle dessert.

«On cherchait des moyens de montrer ce qu’on fait et de mettre en valeur nos municipalités partenaires», explique la responsable des communications de l’organisme Alexane Bégin.

«On voulait aussi montrer que la cohabitation peut-être super harmonieuse quand c’est fait dans le respect des réglementations.»

La SPA de l’Estrie n’a toutefois pas de position officielle sur la nécessité de donner accès ou non à des parcs canins.

«Comme toute chose, les parcs canins ont des avantages et des inconvénients, souligne Mme Bégin. La position de la SPA, c’est d’encourager les gens à être responsables lorsqu’ils utilisent les parcs canins. Il y a une réglementation à respecter et il faut s’assurer que son chien est aussi à l’aise avec les autres chiens. C’est important d’être à l’écoute de son chien et de son comportement.»