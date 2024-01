25 cm de neige, « un cadeau du ciel » pour Owl’s Head

Seize pistes étaient ouvertes aux skieurs lundi. De nouvelles descentes devraient être accessibles dans les prochains jours, selon M. Bourdages. « Un cadeau du ciel, on est peut-être la seule place où il a neigé hier [dimanche]. À Owl’s Head, on a reçu plus de 10 cm et aujourd’hui [lundi], encore plus de 10 cm. On a reçu 25 cm dans les 48 dernières heures. C’est une super bonne nouvelle! Depuis deux jours, on a reparti les canons à neige. On devrait ouvrir de nouveaux secteurs dans les prochains jours. »

Il est encouragé par la fenêtre météorologique annoncée lors des deux prochaines semaines. « Ce sera très bon pour la fabrication de neige. »

M. Bourdages mentionne que des investissements de plus de 14M$ ont été réalisés au cours des cinq dernières années pour mettre à jour le système d’enneigement mécanique de la montagne. « Les équipements sont beaucoup plus performants et beaucoup moins énergivores. Ils nous permettent aujourd’hui de contrer un peu les [effets] des changements climatiques ou à tout le moins quand il y a une bonne fenêtre de froid d’être le plus efficace possible. »

Il estime que les prochains jours seront « très bons » en termes d’achalandage. M. Bourdages explique que l’an dernier, le mois de janvier avait été « très chaud ».

Les deux semaines du temps des Fêtes représentent habituellement 15% du chiffre d’affaires des stations de ski, selon le président et directeur général de Destination Owl’s Head. « C’est sûr que la semaine passée a été une semaine beaucoup plus tranquille. [...] On mise beaucoup sur cette semaine pour regagner ce qu’on n’a pas fait la semaine dernière », résume-t-il.

Un mois de décembre sous le signe des variations

Malgré les variations de température en décembre, Owl’s Head a réussi à conserver suffisamment de neige. « On le sait tous, la période de Noël n’a pas été la meilleure semaine de l’année 2023. Par contre, avec la couverture de neige que nous avions, malgré les températures plus chaudes et la pluie, on a quand même conservé nos 16 pistes et nos six remontées mécaniques. [...] Il y a eu des belles fenêtres de froid pour faire de la neige [en décembre]. »

C’est 90% du domaine skiable à Owl’s Head est enneigé mécaniquement, explique-t-il. « Avec le froid qui s’en vient, entre le 15 et le 20 janvier, toutes nos pistes enneigées vont probablement être terminées. C’est une très bonne nouvelle. Comparativement à l’année passée, on est en avance. »

La saison hivernale est encore jeune, explique M. Bourdages. « Il nous reste plusieurs mois de beau ski et de belles conditions. »

Au Mont-Orford, lundi, 11 pistes sur 43 étaient ouvertes. Trois des cinq remontées étaient accessibles, selon les informations publiées sur le site web de la montagne.

Une semaine occupée au musée

Alors que la semaine du 24 au 30 décembre a été un peu plus tranquille pour les activités extérieures, certaines personnes se sont tournées vers des activités intérieures.

Le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke a accueilli près de 1000 personnes depuis le début des vacances du temps des Fêtes, mentionne le directeur général, Alex Martin.

L’exposition Vrai ou faux? Sous la loupe de la science est présentée jusqu’au 8 janvier.

Du côté du Musée d’histoire de Sherbrooke, l’exposition Histoires de Noël(s) est accessible au public jusqu’au 7 janvier.