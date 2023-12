Médias traditionnels, réseaux sociaux et univers numérique: comment les jeunes s’y retrouvent?

La famille est un facteur clé dans les habitudes médiatiques des plus jeunes, explique Colette Brin, directrice du Centre d’études sur les médias de l’Université Laval. La génération à laquelle une personne appartient et son environnement sont des facteurs importants dans le développement de ses habitudes de consommation de l’information, explique-t-elle.

«Quand on voit que les générations plus âgées font plus confiance et consomment plus les médias traditionnels, je vois ça beaucoup comme des habitudes de très longue date. Elles continuent à faire confiance parce qu’elles ont développé cette relation sur de très nombreuses années avec des médias qu’ils ont l’habitude de consommer.»

«Chez les jeunes, ça ne vient pas tout seul, ce n’est pas une évidence. On le voit depuis plusieurs années, quand on pose la question: la confiance à l’égard des médias d’information et des médias sociaux, il y a très peu de différence. C’est très similaire chez les jeunes alors que les plus âgés diront que les médias sociaux ne sont pas fiables. [...] Ce n’est pas parce qu’ils sont plus bêtes», ajoute Colette Brin.

Effectivement, la consommation de l’actualité n’est pas nécessairement un automatisme chez certains jeunes. C’est notamment ce que La Tribune a pu constater lors d’un atelier dans une classe de 4e secondaire au Collège Mont Notre-Dame. En revanche, plusieurs élèves étaient intéressées par de courtes vidéos TikTok abordant l’actualité.

La Tribune est allée rencontrer des élèves du Collège Mont Notre-Dame afin d'en apprendre davantage sur leur intérêt envers l'actualité. (Maxime Picard/La Tribune)

«J’aime ça quand les profs expliquent l’actualité», lance une élève. Familles et amis faisaient également partie des principaux cercles avec qui les élèves disent échanger à propos des événements d’actualité.

La trentaine d’élèves rencontrées ont expliqué s’informer davantage par le biais de moteur de recherche tel que Google et non pas sur les réseaux sociaux. Quelques adolescentes avaient tout de même remarqué que le contenu des médias était moins présent dans les derniers mois en raison du blocage de Meta en réponse au projet de loi C-18. Elles ont qualifié la situation de «bizarre» et de «décevante». Ces dernières n’avaient toutefois pas l’intention de modifier leurs habitudes comme les réseaux sociaux ne sont pas leur source principale en matière d’actualité. Environ la moitié des élèves ont souligné, dans un questionnaire, qu’elles consultaient l’actualité dans un média traditionnel au moins une fois par semaine.

Elles ont indiqué en majorité qu’elles accordent une place relativement importante à l’actualité dans leur quotidien. La santé, l’environnement, la justice et les faits divers ainsi que les sports font partie des sujets qui intéressent le plus ces jeunes.

La Tribune est également allée à la rencontre d’enfants de 5e et de 6e année afin d’en apprendre davantage sur leurs habitudes médiatiques. Sans surprise, la recherche sur internet est en tête de peloton lorsqu’ils souhaitent en savoir plus sur un sujet. Leurs parents arrivent en deuxième position.

Bien naviguer entre l’information et la désinformation

Certains contenus d’informations sont moins fiables que d’autres sur internet, rappelle la professeure Colette Brin. Des contenus de bonne qualité peuvent être réalisés par des sources qui ne sont pas des médias traditionnels, insiste-t-elle. «Il y a de nouveaux joueurs qui font des choses très bien. [Les jeunes] peuvent aussi trouver que les contenus des médias traditionnels ne correspondent pas à leurs intérêts ou à leurs attentes.»

«On a une réalité maintenant d’ados qui sont exposés à des contenus de partout dans le monde sur internet et de toute sorte de contenus qui sont, on va dire, majoritairement du divertissement. [...] Pour eux, à cause de cet environnement numérique où tout est un peu sur le même pied, ce n’est pas évident de distinguer si c’est un média sérieux, un travail journalistique sérieux ou un contenu [sérieux].»

Le concept de fausse nouvelle n’était pas nouveau aux yeux des élèves rencontrées au Collège Mont Notre-Dame. Au contraire, plusieurs d’entre elles avaient développé de bons réflexes pour distinguer les fausses des vraies nouvelles.

Colette Brin rappelle que les jeunes consomment du contenu qui n’est pas toujours connu des générations plus âgées. «Ce qui leur apparaît important, ce sont des choses qui ont beaucoup de portée sur internet, qui sont virales et très partagées dans un espace qui est le leur et qui ne recoupe pas beaucoup l’espace médiatique des plus vieux.»

Colette Brin est directrice du Centre d'études sur les médias et professeure au département d'information et de communication de l’Université Laval. (Courtoisie)

Bâtir un pont entre les générations

Un des défis de la société, selon Mme Brin, est de trouver un point de rencontre entre les générations plus jeunes et âgées notamment entre les créateurs de contenus et les médias traditionnels.

Elle mentionne qu’il y a également des écarts au sein d’une même génération. Elle rappelle que ce n’est pas tous les membres des générations plus âgés qui s’informent.

Colette Brin qualifie de «préoccupant» le fait que certains jeunes ne s’intéressent pas à l’actualité. De manière générale, les jeunes femmes rencontrées au Mont Notre-Dame ont souligné avoir «assez» ou «entièrement» confiance envers les médias traditionnels.

Mme Brin croit que l’éducation aux médias doit passer par le système scolaire. «Il ne faut pas les lâcher. Je suis de ceux qui pensent que le nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise doit faire une place importante aux questions reliées à l’actualité et aux médias. C’est prévu au primaire, mais pas tant au secondaire. Je pense qu’il faut maintenir ce type de contenu dans les formations. Il faut que ce soit quelque chose qui est dans leur quotidien. »