Pas d’alcool au Camping Havana

En mars, la Régie des alcools, des courses et des jeux a révoqué le permis d’alcool du Camping Havana Resort, à Maricourt, citant que la direction a nui à la tranquillité publique. Le jugement des commissaires Louise Vien et Marie-Jeanne Duval mentionne entre autres une cinquantaine de visites des policiers de la SQ pour des plaintes de bruit entre juin 2017 et octobre 2020.

Une sortie scolaire macabre

Les élèves de sixième année à l’école Notre-Dame-du-Rosaire ont eu une sortie scolaire hors du commun en mai alors qu’ils ont trouvé un corps inanimé dans les bois du mont Bellevue. Des intervenants spécialisés sont venus soutenir les élèves en besoin ainsi que le personnel enseignant de l’établissement.

Des gagnants estriens au Lotto Max

Le 31 octobre, le gros lot de 55 millions du Lotto Max a été tiré en Estrie. Quelques jours plus tard, les gagnants n’étaient toujours pas connus, mais leur identité était en forte demande. C’est finalement le couple de retraités Jean Larocque et Catherine Ennis, de la région de Coaticook, qui a remporté le montant.

Vol à l’étalage dans une épicerie

En juillet, une femme de 36 ans a quitté un Maxi avec 500 $ en marchandise sans payer. Selon le Service de police de Sherbrooke, la suspecte a quitté à pied du magasin du centre-ville en direction de la rue King Ouest. La femme était connue des services policiers et elle était en probation pour plusieurs dossiers similaires.

Des vêtements dissimulés au Simons

Le SPS était à la recherche en septembre d’une femme qui a caché 889 $ en marchandise du Simons dans son sac. Le vol au Carrefour de l’Estrie avait été effectué en décembre 2022, plusieurs mois avant la circulation des photos de la suspecte.