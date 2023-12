À quand le lavage de toutes les embarcations au lac Magog?

L’Association pour la préservation du lac Magog (APLM) y travaille, même si le dossier n’avance pas aussi vite qu’elle le voudrait depuis qu’une première station de lavage permanente a été mise en activité à l’été 2021 dans la portion sherbrookoise du plan d’eau, au parc de la Plage-Municipale du secteur Deauville.

«On réussit également à avoir des stations mobiles de lavage pour quelques week-ends pour couvrir les descentes de bateaux à Magog et à Sainte-Catherine-de-Hatley, mais il y a plusieurs descentes privées qui ne sont pas protégées», souligne le nouveau président de l’APLM, Jacques Dodier.

«Ce qu’on souhaiterait, c’est aller plus loin.»

Un mouvement contagieux

Aussi, avec Christian Perreault, un nouvel administrateur à l’APLM qui a pris la responsabilité du comité de travail sur le lavage des embarcations, M. Dodier a réagi avec enthousiasme quand la Table de concertation intermunicipale du lac Aylmer (TCILA) a fait savoir dans La Tribune au début décembre que le lavage des embarcations serait obligatoire pour accéder au lac Aylmer dès la prochaine saison estivale.

Là-bas, les municipalités de Stratford, Weedon, Beaulac-Garthby, Disraeli et Paroisse de Disraeli ont profité de l’expérience vécue au lac Mégantic depuis deux étés pour s’équiper du même type de système de lavage et de barrières automatisées qui permet de contrôler que les plaisanciers ont bien lavé leur embarcation avant d’utiliser les rampes publiques de mises à l’eau.

«Il y a eu le lac Mégantic, le lac Lyster, les Trois-Lacs, et maintenant le lac Aylmer. Ce qu’on veut dire, c’est que l’APLM est dans un processus similaire. On a établi un plan d’action qui va nécessiter la participation des trois municipalités [riveraines du lac Magog], mais notre démarche s’insère en tous points dans ce tronc commun de réalisations.» — Christian Perreault de l'Association pour la préservation du lac Magog

«On se dit que les succès des autres pourraient peut-être être contagieux ici», ajoute-t-il.

Myriophylle et autres menaces

Le lavage des embarcations, quand il est bien réalisé, est reconnu comme une façon efficace de contrôler la contamination des plans d’eau par l’entrée d’espèces exotiques envahissantes comme la moule zébrée et le myriophylle à épis.

Or le lac Magog, même s’il est déjà trop touché par ces deux espèces nuisibles, doit aussi se prémunir contre d’autres menaces qui ont été signalées dans les plans d’eau d’autres régions, comme la vivipare géorgienne, une sorte d’escargot nuisible qui a gagné le lac Aylmer.

«Les gens se disent que ça donne rien de laver leur embarcation, car le lac a déjà des problèmes d’espèces envahissantes, mais ils se trompent. Ils oublient qu’il y a une douzaine d’autres espèces qui sont très présentes dans les régions avoisinantes. (…) C’est quand la prochaine qui va venir nous hanter?» — Jacques Dodier, président de l'Association pour la préservation du lac Magog

«On peut aussi penser que le fait de laver nos embarcations peut éviter de contaminer le lac voisin», ajoute-t-il.

Tous les deux riverains du lac Magog depuis trois générations, MM. Dodier et Perreault voient évidemment beaucoup plus large que les seules stations de lavage pour protéger ce plan d’eau qui compte quatre rampes de mise à l’eau publiques et plusieurs dizaines d’accès privés.

Table de concertation

Dans son plan d’action, l’APLM pointe la sensibilisation des riverains et des non-riverains à l’importance de nettoyer les embarcations, même celles sans moteur que les visiteurs mettent à l’eau sur des terrains privés. L’APLM cible également les bandes riveraines et la gestion du phosphore comme deux autres boucliers importants à reconstruire.

Et surtout, l’APLM espère voir une table de concertation intermunicipale prendre forme autour du lac Magog, dans l’idée d’uniformiser les règles et de partager les outils autour du lac, pour augmenter les chances de succès.

Les bases de cette concertation ont d’ailleurs été jetées en mai 2022, souligne M. Dodier, et l’APLM attend les résultats de deux projets parallèles pour relancer la discussion avec Sherbrooke (Ville et MRC), Magog, Sainte-Catherine-de-Hatley et la MRC de Memphrémagog.

La plage municipale du secteur de Deauville, sur le lac Magog (Archives La Tribune)

Le premier de ces deux projets est porté par la Table estrienne sur les espèces exotiques envahissantes du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie, qui bénéficie d’une subvention du gouvernement fédéral pour mettre sur pied un projet de gouvernance stratégique régionale, interrégionale et québécoise de l’enjeu des espèces aquatiques envahissantes (EEE) et une coordination de projets de terrain.

Leur mandat est partagé avec trois autres conseils régionaux en environnement déjà fortement engagés dans cette lutte et pourrait faire école dans la province. En Estrie, l’APLM explique qu’il y aura ainsi un inventaire des mouvements de bateaux et des stations de lavage qui sera fait, avec l’objectif d’en arriver pour 2025 avec une recommandation pour une approche régionalisée des EEE.

MRC de Memphrémagog

Au niveau de la MRC de Memphrémagog, par ailleurs, on a mandaté la même consultante qui a travaillé sur les projets au lac Mégantic et au lac Aylmer pour formuler des recommandations sur l’approche à privilégier pour les différents lacs de la MRC.

Enfin, l’APLM surveille aussi la révision du plan directeur de l’eau (PDE) du bassin versant de la Saint-François (2024-2034), qui doit sortir au mois de mars et qui pourrait alimenter la réflexion.

«Notre but, c’est d’arriver à avoir une vision commune et à long terme, dit M. Dodier. Et ça prend une table de concertation parce que le nettoyage des embarcations, les bandes riveraines, la gestion du phosphore, ça va donner de meilleurs résultats dans une approche régionalisée. On le voit avec le lac Aylmer, où les gens se sont mis ensemble, on le voit au Trois-Lacs, au lac Mégantic et avec Bleu Massawippi aussi, alors pourquoi pas chez nous également? C’est ce qu’on souhaite.»