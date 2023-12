Des augmentations qui passent mal à Stoke

Sur Facebook, plusieurs critiquent l’adoption du budget 2024. «Si on avait au moins des services en plus, de l’aide pour les aînés…»; les citoyens ne comprennent pas cette hausse qu’ils qualifient d’«injustifiée». D’autres affirment avoir vu leurs commentaires bloqués sous la publication du budget sur la page de la municipalité.

Questionné par La Tribune, le maire de Stoke, Luc Cayer, se dit pourtant «ouvert à la critique». La Municipalité a envoyé un bulletin spécial à tous les citoyens afin d’expliquer le budget et les hausses de tarifications. «Si les gens veulent poser leurs questions, parler de leurs inquiétudes, ils peuvent venir le faire en personne au conseil, on va répondre, c’est fait pour ça.»

Il explique que la hausse représente environ 1 $ par jour. «Il faut relativiser. On n’avait pas trop le choix, on savait qu’il allait y avoir des réactions, on ne l’a pas fait de gaité de cœur», se défend-il, ajoutant que pour continuer d’offrir des services, les taux doivent augmenter.

Pour ce qui est des gens qui mentionnaient ne pas avoir les services qui requièrent cette augmentation, Luc Cayer affirme qu’il y aura toujours des mécontents, «que ce soit pour les services ou pour les taxes qui augmentent».

«On n’a pas reçu de subvention gouvernementale pendant très longtemps, ça n’a pas aidé ça non plus.»

Le maire de la municipalité affirme que 61 % des augmentations de la municipalité sont des charges qui sont considérées comme incompressibles. Il faut d’ailleurs calculer une hausse de 26,3 % pour le contrat de déneigement, une augmentation de 32 % de certaines normes en matière de sécurité civile et incendie, ainsi que les différentes quotes-parts qui sont en hausse de 15 %.

«L’année dernière et cette année, on est allés chercher de l’argent dans les surplus pour éponger l’augmentation, ce qu’on évite de faire normalement», assure M. Cayer.

L’écart entre Stoke et d’autres municipalités de la région est justifié, selon le maire, notamment par les coûts de déneigement qui ont explosé. «Le déneigement est passé de 6500 $ du kilomètre à 8500 $ du kilomètre, on a au-dessus de 70 kilomètres à faire. Pour certaines municipalités qui font le déneigement à l’interne, c’est sûr que ça coûte moins cher.»

La municipalité compte mettre l’argent dans des priorités, comme le remplacement de la toiture du centre communautaire et des ponceaux à réparer et à changer dans certains chemins. «On va faire encore plus attention et réaliser moins de projets, on va faire plus de planification», insiste Luc Cayer.