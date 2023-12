Une «route blanche» à Saint-Denis-de-Brompton pour protéger les lacs

Une «route blanche», ou «écoroute», signifie que l’épandage d’abrasifs et de sel est réduit au minimum durant l’hiver. Le déneigement est alors effectué en laissant un fond de neige pour l’adhérence. Des abrasifs en infime quantité seront épandus dans les zones ciblées selon des normes de sécurité, tels les pentes, les courbes et les arrêts.

Lorsqu’il y aura de la glace, la municipalité la cassera en installant un «peigne mécanique» sous le camion de déneigement afin de permettre une meilleure adhérence.

«Il s’agit d’un projet pilote qui s’inscrit dans un volet environnemental pour la protection de nos plans d’eau», affirme Daniel Veilleux, maire de la municipalité, ajoutant que l’économie n’est pas le but du projet.

Marc Olivier, chimiste spécialisé en environnement et en gestion des matières dangereuses et enseignant au Centre universitaire de formation en environnement (CUFE) de l’Université de Sherbrooke, explique que plus les températures sont basses, et plus le mélange de petit gravier et de sable avec le sel est utilisé pour avoir une meilleure force de friction.

C’est devenu la norme depuis plusieurs années, peu importe les degrés affichés au thermomètre, puisque «des décennies d’utilisation de matériel salé ont fait en sorte que les eaux souterraines et les plans d’eau en bordure des routes absorbaient une trop grande quantité de chlorure».

La municipalité espère pouvoir protéger le lac Brompton des dommages effectués par le sel épandus sur les routes avec cette nouvelle façon de déneiger et de déglacer le Chemin Marois. (Maxime Picard/La Tribune)

«C’est comme si on commence à transformer de l’eau douce en eau de mer. Ce sont les ions de chlorure qui coulent dans les lacs et qui font une salinisation de ceux-ci, ça gêne les espèces c’est sûr.»

Selon lui, il s’agit d’une nouvelle préoccupation depuis une quinzaine d’années qui s’implante graduellement. «On essaie de faire le meilleur compromis sur les routes et les autoroutes pour garantir la sécurité des usagers, mais aussi la protection des plans d’eau et des espèces.»

D’ailleurs, la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton met en garde les automobilistes en affichant l’information sur son site Web, sur sa page Facebook en plus d’introduire, très bientôt, une infolettre aux citoyens. Un panneau de signalisation a également été érigé sur la route désignée pour le projet pilote.

M. Veilleux explique que des gens de la municipalité possèdent une certaine expertise dans le domaine, c’est pourquoi Saint-Denis-de-Brompton a décidé d’aller de l’avant. «On l’essaie, on vérifie comment ça se passe et ça peut être quelque chose qu’on pourra faire dans d’autres secteurs de la municipalité, où il y a des lacs, éventuellement. C’est une autre action qu’on ajoute à ce qu’on fait déjà pour la protection de notre environnement.»