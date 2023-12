L’important projet domiciliaire de Saint-Camille sur pause forcée

La municipalité d’environ 575 âmes a acquis le terrain en question, qui longe la rue Desrivières, en juin 2021 au coût de 185 000$. L’accès au projet se serait fait soit via le prolongement de la rue Crépeau ou par l’aménagement d’une nouvelle rue en U, qui connecterait en deux points à la rue Desrivières.

«On a toujours eu une longue liste de gens qui veulent venir rester à Saint-Camille et chaque semaine, il y a des courriels qui entrent au bureau de la municipalité, a mentionné en entrevue le maire Philippe Pagé. Et pour répondre aux besoins et le faire intelligemment, on voulait agrandir notre coeur villageois puisque la science et l’urbanisme nous poussent à aller vers une densification. On parle souvent d’étalement urbain, mais le concept d’éparpillement rural est aussi pire.»

La municipalité plaidait également que le projet domiciliaire visait à répondre à la demande grandissante de logements tout en ajoutant des espaces pour de petits commerces de proximité, des ateliers créatifs et des espaces publics.

«On a presque juste des maisons unifamiliales, a admis le maire. On a une coopérative d’habitation pour les aînés qui offre 14 logements et sinon, je pense qu’il y a quatre ou cinq appartements et parfois, c’est un sous-sol de maison. On espérait aussi qu’en agrandissant le village, les gens puissent amener leurs enfants à l’école ou aller au dépanneur à pied. Ça crée un meilleur sentiment de communauté que d’aller s’établir dans les rangs et prendre son auto chaque fois que tu sors.»

Le maire Philippe Pagé a également été candidat de Québec solidaire dans Richmond lors des dernières élections. (Archives La Tribune, Jean Roy)

De la place à Ham-Sud

Ces arguments n’ont toutefois pas convaincu la Commission d’exclure ce terrain de la zone agricole et ainsi permettre la construction de maisons et de logements. M. Pagé estime que le projet de loi numéro 103, entré en vigueur en décembre 2021, est venu modifier beaucoup de paramètres. Depuis cette date, seules les communautés métropolitaines de Montréal et Québec et les municipalités régionales de comté (MRC) sont autorisées à soumettre des demandes d’exclusion. De plus, dans le cadre d’une demande d’exclusion, le territoire de référence pour démontrer l’absence d’espace approprié disponible hors de la zone agricole doit dorénavant être étendu au territoire de la MRC.

«La Commission n’a pas à retenir les éléments ou critères tels que l’attractivité du village ou le dynamisme culturel que représente Saint‑Camille», peut-on lire dans le jugement de 11 pages.

Dans ce contexte, le CPTAQ note qu’il existe des centaines d’hectares pour un usage urbain ou résidentiel disponibles dans la MRC pour accueillir de nouveaux résidents. Elle cible aussi une superficie de 15,14 hectares où la construction résidentielle est autorisée dans la municipalité de Ham‑Sud.

«Cet article de loi là peut être bon quand tu es sur la Rive-Sud de Montréal ou même à Lévis, où je peux comprendre qu’on regarde le territoire de façon globale, mais ce n’est pas vrai que les gens veulent nécessairement aller vivre ailleurs qu’à Saint-Camille. C’est comme si quelqu’un veut aller rester à Sherbrooke et c’est non, mais on lui dit qu’il peut aller à Stanstead», a déploré M. Pagé.

La municipalité a acquis le terrain en question en juin 2021 au coût de 185 000$. (Infolot)

La CPTAQ souligne également qu’il y a même des espaces disponibles à Saint-Camille pour la construction résidentielle. Ces terrains sont toutefois des propriétés privées sur lesquelles la municipalité n’a que très peu de pouvoir, selon le maire.

«On n’a pas de levier pour encourager les gens à utiliser les terrains qui leur appartiennent, a expliqué M. Pagé. On pourrait par exemple taxer davantage un terrain vague pour décourager quelqu’un de ne rien faire avec. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que le terrain soit desservi par l’égout et l’aqueduc et nous, on n’a ni un ni l’autre.»

M. Pagé estime que cette réglementation a été pensée pour les grandes villes et est difficilement applicable dans les petits villages.

«On a des propriétaires qui ont acheté deux lots contigus pour avoir une grande cour. On est une petite communauté et d’exproprier quelqu’un parce qu’on veut une construction de maison, ça ne crée pas l’harmonie. Ce sont des élus à temps partiel qui gagnent 3500$ brut par année, ça ne leur tente pas d’aller au bat contre leurs citoyens. Je comprends que c’est logique sur papier ou dans une très grande ville où c’est un peu plus anonyme.»

Contester la décision

Philippe Pagé a confirmé que la municipalité allait déposer officiellement une demande d’appel avant le congé des Fêtes.

«On a essayé de faire un peu de pression. J’ai appelé le cabinet de la ministre des Affaires municipales et j’en ai parlé aussi avec le ministre de l’Agriculture. Les gens sont bien empathiques, mais je ne les sens pas en action. Personne n’a d’appétit pour faire une modification sur un projet de loi qui vient juste d’être modifié. On déplore beaucoup le manque d’action du gouvernement. Les caquistes essaient, et je vais leur donner ça, de mettre le gros bon sens de l’avant. Ça serait un bon moment pour le faire.»