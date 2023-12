La construction de la digue de Coaticook mise en images

Pour faire connaître l’ampleur de sa réalisation, la Ville de Coaticook a produit une vidéo détaillant les phases du projet.

Différents intervenants y expliquent le déroulement de la construction de l’ouvrage qui protègent désormais le centre-ville des débordements du ruisseau Pratt, un cours d’eau connu depuis longtemps pour ses dévastatrices sautes d’humeur dans le secteur, comme en 2014 et en 2015.

La Ville rappelle que les inondations du ruisseau Pratt et de la rivière Coaticook font partie de la trame historique de la municipalité depuis toujours. Les conseils municipaux qui se sont succédé ont toujours essayé de trouver des solutions pour mettre fin à ces aléas, note-t-on.

La Ville a entrepris différentes démarches avec le ministère de la Sécurité publique (MSP). À la suite des études et analyses, il a été convenu de construire un bassin de rétention sur le ruisseau Pratt. Pour la réalisation de celui-ci, la Ville a notamment bénéficié de la contribution du Cadre pour la prévention de sinistres du gouvernement du Québec, rappelons-le.

Parallèlement à la construction de cet ouvrage, des outils de communications ont été mis en place pour garder la mémoire du risque en ce qui a trait aux inondations. La vidéo «Coaticook en action face aux inondations» donne une voix à des sinistrés, comme Ghislaine et Huguette Gill qui ont cédé leur maison du centre-ville pour faire place au projet.

«Je tiens à souligner le travail de tous les acteurs qui ont contribué à la production de ce vidéo. Tout ceci a été rendu possible grâce au ministère de la Sécurité publique, aux gouvernements du Québec et du Canada et l’Université de Montréal», déclare Simon Madore, maire de la Ville de Coaticook.

«Je ne peux passer sous silence le partage touchant des sœurs Gill qui ont donné un côté très humain à toute cette démarche.»

Prévention de sinistres

En septembre dernier, on célébrait le fait que la digue était enfin fonctionnelle.

Les gouvernements provinciaux et fédéraux ont officiellement célébré la conclusion de ce projet avec la municipalité, confirmant du même coup une contribution à hauteur de 5,8 millions de dollars à cet effet, dont 2,6 millions de dollars du Canada par le biais de son Plan pour une économie verte. Le Québec verse de son côté une aide pouvant atteindre 3,2 millions de dollars par l’entremise du Cadre pour la prévention de sinistres.

Le montant des dépenses avoisine les 1,1 million de dollars pour la Ville.

On faisait remarquer que l’ouvrage est unique en Amérique du Nord, puisqu’aucun élément mécanique n’est requis pour le faire fonctionner.