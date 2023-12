1,4 M$ pour réhabiliter le parc Maurice-Théroux à Magog

Situé à l’angle des rues Édouard Est et Brassard, le parc Maurice-Théroux est voisin du nouvel Espace Saint-Luc, un ancien site de travaux publics et d’écocentre qui a lui-même été transformé en parc de quartier boisé en 2023, avec des zones de pique-nique, de jeux libres, d’agriculture urbaine et d’entraînement extérieur.

Les travaux prévus au parc Maurice-Théroux comprennent la réfection partielle des deux terrains de baseball et le remplacement des actuels modules de jeux pour enfants. On aménagera aussi une nouvelle surface multifonctionnelle permanente pour le pickleball l’été et le patinage l’hiver. L’ajout d’éclairage, de mobilier urbain et d’arbres est également budgété.

«Nous avons inauguré le parc Maurice-Théroux en 1994. Ses installations ont atteint leur fin de vie utile, a rappelé la mairesse Nathalie Pelletier. Le conseil municipal est emballé à l’idée de réaménager ce parc de quartier qui est devenu la référence pour les jeunes amateurs de baseball à Magog. Les utilisateurs profiteront également des nouveaux aménagements de l’Espace Saint-Luc situé à proximité.»

Dans le projet sur la table, on signale que les modules de jeux pour enfants seront remplacés et construits en bois. Leur aménagement a été conçu afin de permettre l’accessibilité universelle. Une zone pour les 0 à 5 ans ainsi qu’une zone pour les 5 à 12 ans y seront proposées.