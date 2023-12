Les produits locaux à découvrir pendant les Fêtes, selon Suzy Rainville

Les produits de l’érablière le Chalet des érables, de Cookshire-Eaton

L’érablière de Joannie Paquette et son conjoint, Edgard Gonzalez, fait assurément partie des lieux de productions magiques pour Suzy Rainville. « Leurs produits sont vraiment bons, et c’est tout fait maison. C’est très familial. Si j’avais à n’en choisir qu’un, ce serait le beurre d’érable. Parce qu’on peut en tartiner sur tout! Sur les croissants un peu chauds le matin... miam ! »

Ceux qui auraient manqué les présentes de l’entreprise à ses différents marchés de Noël peuvent retrouver toute l’année les produits de l’érablière au salon de coiffure Carte blanche, dans le Vieux-Nord de Sherbrooke. Le Café Ø Nordik tient également ponctuellement ses concoctions en inventaire. Des rendez-vous directement à l’érablière sont également possibles.

L'érablière Chalet des érables concocte différents produits de l'érable, dont Suzy Rainville raffole. (Chalet des érables/tiré du site web)

Le café du Géogène, micro torréfacteur

Surfeur de la troisième vague, Géogène tente de privilégier non seulement l’approche du café comme un produit de dégustation, mais aussi des valeurs humaines et environnementales dans son éthique de travail. Un collaborateur de choix, pour la chef copropriétaire du restaurant Baumann.

Le propriétaire des cafés Géogène, membre de Caféin, Samuel Lessard-Beaupré. (Simon Rancourt/Archives La Tribune)

« Ils nous font même un mélange spécial Baumann pour le resto ! On a choisi ensemble le mélange de grains, ensuite ils nous le torréfient et mettent notre étiquette », explique-t-elle.

Plusieurs choix de mélanges ou de « microlots » selon les arrivages sont offerts dans les différents points de vente, de même que la boîte « découverte ».

Géogène détient cinq locaux à Sherbrooke, Magog et Orford, en plus de quelques points de vente en région.

Les produits des Fêtes du Marché de la ferme Beaulieu

Biscuits, caramel, tourtières du Lac, ragoût de boulettes, tartes et autres gâteries attendent les clients qui franchissent la porte du Marché de la ferme Beaulieu, à l’angle des routes 108 et 147. « C’est vraiment un must à aller voir pendant ce temps ci, commente Suzy Rainville. Leur gâteau aux fruits est incroyable ! Il est vraiment fait de façon traditionnelle, imbibé d’alcool et vieilli. »

Le Marché de la ferme Beaulieu demeure ouvert jusqu’à midi le 24 décembre, et rouvrira ensuite le 31 janvier. Il est donc recommandé aux curieux d’aller faire rapidement leurs provisions.

Le gâteau aux fruits du Marché de la ferme Beaulieu (Maxime Picard/La Tribune)

Le fromage Capricook de la laiterie de Coaticook

Ce cheddar, offert jeune ou vieilli, est fait à 100 % de lait de chèvre, ce qui facilite sa digestion. « Un mélange de saveur entre le cheddar et le fromage bleu, c’est vraiment intéressant! », note la chef, qui a opté pour le six ans de vieillissement. « La texture reste onctueuse, c’est vraiment délicieux! Je l’utilise même dans un de mes plats au resto en ce moment, j’en fais une mousse! »

Le fromage est disponible directement à la laiterie, qui a pignon sur la rue Child à Coaticook, ainsi que dans plusieurs épiceries de la région. Mais attention ! La version vieillie s’envole souvent vite.

Le fromage Capricook est offert doux ou vieilli. (Maxime Picard/La Tribune)

L’agneau de la ferme Lepage

Sise à Saint-Félix-de-Kingsey, la ferme Lepage élève des agneaux depuis 2009, mais possède sa propre boucherie depuis 2020 et offre différents produits directement à la ferme. « Leur produit est complètement délicieux », avance Mme Rainville.

Viande, produits transformés, et mets préparés à base d’agneau sont disponibles à la ferme, mais aussi à la boucherie Le Porc des Roy de Danville.

L'agneau de la ferme Lepage (Ferme Lepage/Fournie)

En bonus

Avec la permission de s’éloigner un peu de la région, l’épicurienne recommande un coup de coeur du moment : le fromage la Bête-à-Séguin, de l’Isle-aux-Grues. Réalisé en collaboration avec l’artiste Marc Séguin, ce fromage de lait de vache non pasteurisé est produit artisanalement à 51 % d’humidité a est affiné pendant 60 jours.

« J’aimerais aussi recommander tous les restaurants locaux ! Tant qu’à encourager local, pourquoi pas ! » ajoute également la chef.