Un cadeau de Noël pour Charlie: le CIUSSS a trouvé une famille d’accueil

Au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, on se félicite pour ce « cadeau de Noël » offert à « Charlie », le nom fictif non genré attribué pour permettre de préserver son identité depuis le début des démarches entreprises en septembre dernier.

«Nous avons trouvé une famille ! se réjouit Nancy Corriveau, de l’équipe des communications du CIUSSS estrien. Charlie la rencontrera dans les prochains jours. Son déménagement est prévu en 2024 puisque des travaux d’aménagement seront nécessaires pour recevoir l’enfant.»

Qui et où? Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS ne veut rien dévoiler pour préserver l’anonymat de tout le monde.

«Tout ce que je peux dire, c’est que Charlie pourrait être bien au sein de cette famille, assure Mme Corriveau. C’est comme un cadeau de Noël pour Charlie et pour nous.»

Mme Corriveau ne peut pas dire si cette famille est déjà composée d’autres enfants ni s’ils seraient handicapés.

Elle ne peut non plus dévoiler la localité du foyer d’accueil, sauf pour dire que l’appel à la population était «ouvert à l’ensemble du Québec».

À la mi-septembre, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS lançait un appel à la population afin de trouver un foyer pour l’enfant. Charlie séjourne présentement en centre de réadaptation dans une autre région, où des professionnels veillent à sa santé.

Les responsables du dossier avaient par la suite recueilli plusieurs candidatures, avait-on confirmé à La Tribune en octobre. On demeurait toutefois discret sur le nombre de familles s’étant manifestées.

Des besoins particuliers

On avait lancé cette mobilisation pour trouver une famille d’accueil parce que les démarches faites précédemment par les équipes du CIUSSS de l’Estrie – CHUS n’avaient pas permis de trouver des gens pour recevoir l’enfant. On souhaitait lui trouver rapidement un milieu offrant une vie familiale et chaleureuse, avait-on mentionné en septembre.

On était à la recherche d’un foyer pouvant répondre à ses besoins particuliers à long terme, voire pour la vie, rappelons-le. Vivant avec de lourdes déficiences physiques et intellectuelles, l’enfant doit avoir de l’accompagnement au quotidien, notamment pour l’aider à se nourrir et à se déplacer dans son fauteuil adapté. Différents soins doivent aussi lui être prodigués tous les jours.

Les personnes choisies ont eu accès à toutes les informations nécessaires concernant Charlie pour prendre une décision éclairée. Elles pourront être accompagnées de professionnels de la santé et des services sociaux, comme des ergothérapeutes et des physiothérapeutes, pour favoriser le développement de l’enfant.

De la formation est aussi offerte pour les soutenir dans les soins à dispenser, notamment pour apprendre la technique de gavage, afin d’aider Charlie à manger.

«Nous tenons à remercier les médias et la population qui a été nombreuse à partager l’histoire de Charlie», ajoute Nancy Corriveau.

«Nous en profitons pour rappeler que nous sommes toujours à la recherche de familles d’accueil pour accueillir des enfants à besoins particuliers.»

Les gens intéressés peuvent écrire à recrutementrtf.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.