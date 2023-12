Pas d’appel sur l’injonction dans le dossier des expropriations à Lac-Mégantic

En attendant d’être entendus sur le fond de la question, à savoir que ces expropriations sont illégales et rendues sans droit, ces propriétaires et leurs avocats ont choisi de se concentrer sur le processus de consultation qui s’amorcera éventuellement en 2024 devant l’Office des transports du Canada.

«Nous avons eu une réunion la semaine passée et il n’y aura pas d’appel sur la décision interlocutoire», confirme Me Frédéric Paré.

«La stratégie est de continuer dans le dossier au niveau de la requête en révision judiciaire, d’autant plus que dans la décision [sur l’injonction], on nous confirme qu’ils ne peuvent pas faire des travaux tant et aussi longtemps qu’ils n’ont pas l’aval de l’Office des transports du Canada», ajoute-t-il.

En attente de l’OTC

Rappelons ici que l’OTC agit comme un tribunal quasi judiciaire indépendant et un organisme de réglementation en matière de transport ferroviaire au pays. Les projets de construction de voie ferrée doivent obtenir son autorisation pour aller de l’avant et son mandat consiste à juger si l’emplacement de cette ligne est convenable compte tenu des besoins en matière de service et d’exploitation ferroviaires et des intérêts des localités qui seront touchées.

Dans le dossier de la voie de contournement de Lac-Mégantic, la demande de la compagnie ferroviaire a été déposée dans sa version préliminaire le 1er octobre 2021. Au 9 février 2023, l’organisme considérait que cette demande est toujours incomplète et exigeait une mise à jour des impacts environnementaux du projet avant d’amorcer son analyse.

Or en date du 29 novembre 2023, cette exigence n’était toujours par remplie, même si Transports Canada a assuré à La Tribune, par courriel, qu’il «continue de faire avancer le projet, selon les étapes prévues, incluant un appui au CPKC afin que celui-ci transmette la documentation nécessaire pour la soumission à l’Office des transports du Canada».

Les propriétaires qui contestent la procédure d’expropriation comptent bien se faire entendre devant l’OTC, qui leur apparaît comme un ultime tribunal pour bloquer un projet qui fait selon eux peser de lourds risques à l’environnement et qui n’a pas d’acceptabilité sociale.

Les avocats Jean-Claude Boutin, Frédéric Paré et Daniel Larochelle représentent une dizaine d'expropriés qui se sont adressé à la Cour fédérale. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

«On est en train de travailler sur les demandes qui vont être déposés devant l’OTC, révèle Me Paré. On pense que le gros du débat va se faire à cet endroit.»

Pour ce qui est de la requête en révision judiciaire, pour faire annuler les expropriations, on en est à l’étape administrative du dossier, indique-t-il.

«Il y a des documents qui vont s’échanger de part et d’autres avant d’être agrégés et d’être déposés à la Cour. Le procès sur le fond n’est pas fixé, on est encore loin de là.»

Contester les indemnités

Une troisième bataille judiciaire va également s’amorcer en 2024 avec la contestation des indemnités versées à la quarantaine de propriétaires qui ont été expropriés au total sur le tracé de cette voie de contournement de 12,5 kilomètres à Nantes, Lac-Mégantic et Frontenac.

Car même s’ils ne sont plus que dix à contester la procédure, plusieurs autres ont manifesté leur intention de contester les indemnités.

«On va commencer à prendre ces requêtes en janvier ou en février, indique Me Paré. J’ai plusieurs de mes clients qui m’ont dit qu’ils seraient là pour cette étape-là.»

Avec son confrère Me Daniel Larochelle, Me Paré cherche à éviter que les propriétaires expropriés ne soient pas indemnisés à la juste valeur de leurs terres et des dommages qu’ils subissent.

«Dans le dossier des expropriations pour le centre-ville qui a suivi immédiatement la tragédie, ça allait vite et il y a plusieurs gens qui ont laissé beaucoup d’argent sur la table, plaide Me Paré. On ne veut pas que la situation se répète avec la voie de contournement. On veut s’assurer que si ça doit se faire, tout le monde va être bien indemnisé.»

Et le Canadien Pacifique?

Quant à Me Larochelle, il se replongera aussi dans la tragédie en début d’année pour préparer l’appel du verdict de non responsabilité rendu en faveur du Canadien Pacifique en décembre 2022. Dans une publication récente sur Facebook, Me Larochelle a fait savoir que le mémoire d’appel du CP comptait pas moins de 23 000 pages.

Outre les citoyens inscrits au recours collectif, cette cause qui s’annonce très longue et complexe concerne aussi à titre de demandeurs le Procureur général du Québec ainsi que des compagnies d’assurance.