Courcelles quitte officiellement l’Estrie le 1er janvier

Dans l’air depuis un bon nombre d’années, le regroupement a été confirmé officiellement mercredi, pour le 1er janvier 2024, par la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest.

Courcelles quittera du même coup la MRC du Granit et la région administrative de l’Estrie, pour joindre la MRC de Beauce-Sartigan en Chaudière-Appalaches.

Aux urnes le 6 octobre 2024

La nouvelle Municipalité portera le nom de Courcelles-Saint-Évariste jusqu’à ce que la population se soit prononcée sur un nouveau nom, dans le cadre d’un processus qui sera réalisé au cours des deux prochaines années, précise la ministre.

Les maires de Courcelles, Francis Bélanger, et de Saint-Évariste-de-Forsyth, Camil Martin, agiront respectivement comme maire et maire suppléant en alternance, chaque mois, et l’ensemble des membres des deux conseils municipaux formeront le nouveau conseil municipal, jusqu’à l’élection générale du 6 octobre 2024.

Le maire de Courcelles Francis Bélanger (Municipalité de Courcelles)

Le premier budget de la nouvelle Municipalité est en préparation et doit être adopté d’ici le 31 janvier.

«On est très satisfait pour les citoyens de Courcelles et de Saint-Évariste de l’adoption de ce décret de la part du conseil des ministres», a réagi le maire de Courcelles Francis Bélanger.

«Le gouvernement a fait preuve d’ouverture et d’écoute en prenant en compte la complexité du présent dossier, considérant que nos municipalités relevaient de MRC et de régions administratives différentes.»

Séparation gagnant-gagnant

Dès la publication du rapport de consultation favorable de la Commission municipale du Québec, en juin dernier, la ministre avait laissé voir que la demande de regroupement serait entérinée et qu’il revenait à Courcelles et à la MRC du Granit de négocier leur séparation à temps pour amorcer l’année financière 2024 dans leur nouvelle réalité.

«On est sorti de ce blitz de négociations de façon gagnant-gagnant pour les deux parties, estime M. Bélanger. Courcelles a accepté de laisser un certain montant d’argent sur la table, ce qui a fait en sorte d’atténuer l’impact sur les quote-parts des autres municipalités [du Granit] pour la première année suivant notre départ.»

Exercice budgétaire complexe

À Courcelles-Saint-Évariste, la publication du décret mercredi permettra d’obtenir les derniers chiffres pour finaliser le budget de l’an Un de la nouvelle entité.

L’exercice budgétaire est tout de même assez complexe, signale M. Bélanger, puisqu’il faut réunir équitablement les actifs et les passifs des deux municipalités qui comptaient respectivement 811 et 593 citoyens au 1er juillet 2023.

«Nos équipes travaillent sur le budget sans relâche depuis quelques semaines pour essayer de modérer les coûts et on a bon espoir d’arriver à quelque chose d’intéressant pour nos deux populations», entrevoit M. Bélanger.

La municipalité de Courcelles quittera la MRC du Granit et la région administrative de l'Estrie au 1er janvier 2024. (Maxime Picard/La Tribune)

Rappelons que même si des administrations précédentes à Courcelles ont travaillé sur ce dossier au cours des 20 dernières années, la demande officielle de regroupement des deux municipalités avait été déposée en août 2022 à Québec. La Commission municipale du Québec (CMQ) a ensuite mené une consultation publique en février et rendu une recommandation favorable en juin.

«En donnant suite à cette demande commune des élues et élus de Courcelles et de Saint-Évariste-de-Forsyth, notre gouvernement démontre qu’il est à l’écoute des besoins et des réalités des municipalités», a déclaré par communiqué la ministre Laforest.

«Le regroupement permettra de préserver et d’optimiser les services offerts aux citoyennes et aux citoyens des deux municipalités», ajoute-t-elle avant de féliciter «les conseils municipaux, les équipes municipales et les partenaires qui, tout au long de la démarche, ont mis l’intérêt de leurs communautés au cœur de leurs actions. C’est tout à leur honneur.»

Courcelles-Saint-Évariste touchera une somme de plus de 550 000 $ du MAMH dans le cadre du volet 2 du Programme d’aide financière au regroupement municipal afin de soutenir la nouvelle Municipalité à l’égard des dépenses occasionnées par le regroupement, comme la restructuration organisationnelle et l’harmonisation des règlements d’urbanisme.