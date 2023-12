Une hausse de taxes de 7,36 % à St-Denis-de-Brompton

Le budget 2024 de Saint-Denis-de-Brompton est qualifié de « responsable dans un contexte économique difficile » par la Municipalité qui veut offrir le plus de services possible aux citoyens tout en épongeant des augmentations de dépenses. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Daniel Veilleux, maire de la municipalité, explique que ce budget est réaliste afin d’offrir des services aux citoyens, certains demandés par eux. « Ils nous ont fait part de leurs préoccupations notamment pour ce qui est des routes et des chemins, on a du travail à faire de ce côté-là, pour les parcs aussi, on a donc prévu des montants d’argent à mettre dans ça. »

Il défend la décision prise quant à l’augmentation en misant sur la baisse du taux de la taxe foncière lors du rôle d’évaluation établi en 2022. La Municipalité avait alors diminué le taux de la taxe foncière générale de 14,6 %, aux dires de M. Veilleux, ce qui indique une moyenne d’augmentation du taux de taxation de 2,29 %, pour les quatre dernières années.

« C’est important pour nous d’agir en bon gestionnaire et que les citoyens soient satisfaits de ce qu’on leur offre comme services, tout en étant conscients de leur capacité de payer. On a une vision à long terme également. »

Il mentionne notamment la conduite d’eau potable installée dans la Côte de l’Artiste lorsque la rue a été ouverte, ou encore l’acquisition, en 2022, du garage municipal qui a grugé de l’argent.

Le maire de Saint-Denis-de-Brompton Daniel Veilleux. (Jessica Garneau/Archives La Tribune)

Tout en se donnant une certaine autonomie, Saint-Denis-de-Brompton veut s’assurer de la collaboration intermunicipale avec l’entente de desserte incendie avec la Ville de Sherbrooke qui permet une économie de 7 % sur le compte de taxes 2024.

« On a fait la même chose avec Racine. On a une station de lavage de bateaux pour laquelle on a partagé les coûts avec la municipalité voisine. Plus que jamais, nous croyons à l’importance de ce type d’ententes », précise M. Veilleux.

L’autonomie reste aussi au cœur des préoccupations de Saint-Denis-de-Brompton avec le déneigement, notamment. « L’important c’est de pouvoir contrôler certains coûts. Pour les deux tiers du territoire, c’est la Municipalité et ses employés qui s’occupent du déneigement. »

Le maire assure que le budget a été adopté en tenant compte de certaines dépenses qui ont augmenté et qui « ne sont pas du ressort de la Municipalité », comme la vidange des installations septiques qui a bondi de 33 % ou encore la collecte des ordures qui a augmenté de 23 %. «Les gens comprennent que ça n’a pas été facile, il faut être conscient que c’est le mieux qu’on a pu faire cette année.»

En 2024, la Municipalité continuera d’investir dans les infrastructures routières, en plus d’investir dans l’aménagement du parc Desjardins et des services aux citoyens. Des subventions sont aussi prévues pour le comité des lacs et l’environnement.

Autre subvention pour la Côte de l’Artiste

Saint-Denis-de-Brompton a reçu une seconde subvention du gouvernement provincial de 1,2 M$, dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) afin d’aider à la réfection de la Côte de l’Artiste dont l’égout pluvial doit être remplacé.

Des traces d’amiante découvertes sur le site ont fait exploser le montant du projet qui, à la base, devait coûter 3,2 M$. Avec la nouvelle règlementation qui stipule que des normes doivent être respectées et que certaines pratiques doivent être adoptées en cas de présence d’amiante dans le sol, les coûts du projet de la Côte de l’Artiste s’élèvent alors à 5,8 M$.

Les travaux pour la réfection de la Côte de l'Artiste, dont les coûts sont passés de 3,2 M$ à 5,8 M$, sont prévus pour l'automne 2024 grâce à une subvention de 1,2 M$ du gouvernement provincial. (Ariane Aubert Bonn/Archives La Tribune)

«On vient de recevoir un beau cadeau de Noël, se réjouit Daniel Veilleux. Avec la nouvelle subvention obtenue, on pourra réduire les coûts. Il nous restait aussi à travailler sur les mesures d’atténuation.»

Cette subvention s’ajoute à la première que la municipalité avait reçue, ce qui monte le total à 2,7 M$ subventionnés.

Les travaux sur la Côte de l’Artiste sont prévus pour l’automne 2024 et s’échelonneront sur une période de sept semaines.