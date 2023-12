Débordements à l’urgence : plus de patients dont l’état est sérieux quittent sans avoir vu un médecin

Le Regroupement des chefs d’urgence du Québec, dont la Dre Couture est la présidente sortante, a récemment envoyé une lettre au ministre Christian Dubé pour tirer la sonnette d’alarme sur la situation dans les urgences au Québec.

Après avoir commenté la situation à l’échelle provinciale dans différents médias cette fin de semaine, Marie-Maud Couture a accepté de s’entretenir exclusivement avec La Tribune au sujet de la réalité des urgences estriennes, région où elle pratique.

« Ce qu’on constate sur le terrain, c’est que la congestion [hospitalière] est tout aussi importante, voire même pire [que l’an dernier] », évoque celle qui travaille aux urgences du CHUS depuis cinq ans.

Essentiellement, cette congestion n’est pas un problème qui date d’hier. Elle est causée par la surcharge des lits d’hospitalisation aux étages des hôpitaux, ce qui fait en sorte que des patients qui doivent être hospitalisés sont gardés sur des civières directement à l’urgence, ce qui rend ces civières indisponibles pour des patients qui en auraient besoin.

Selon Marie-Maud Couture, « 40 à 60% » des patients aux urgences estriennes sont en attente d’un lit à l’étage. Elle ajoute qu’il n’est «pas rare» d’avoir 24 patients hospitalisés directement dans la salle d’urgence de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, qui a une capacité théorique de 44 civières. À l’Hôpital Fleurimont, on compte souvent «18 ou 20» de ces patients, alors qu’il y a théoriquement de la place pour une trentaine de civières.

La Dre Marie-Maud Couture affirme que les urgences estriennes ne sont pas épargnées par la situation difficile qui prévaut en province. (Jessica Garneau/Archives La Tribune)

C’est cette congestion qui avait notamment poussé un homme atteint d’une leucémie à se coucher au sol dans la salle d’attente des urgences de l’Hôpital Fleurimont, en janvier.

À l’époque, un autre urgentologue du CHUS, le Dr Pierre Guérette, avait prédit à La Tribune que des situations comme celle-ci étaient appelées à se produire «de plus en plus». Cette prédiction se sera finalement avérée exacte, selon la Dre Couture.

«C’est exactement le phénomène qu’on observe cet automne», lâche-t-elle, expliquant qu’il arrive plus fréquemment que des patients avec une cote de priorité 2 (très urgent) n’aient pas accès à une civière et doivent être alités dans les cabinets ambulatoires. De plus en plus de patients avec une cote de priorité 3 (urgent) partent avant d’avoir vu un médecin, vu les délais et l’impossibilité d’être mis sur une civière.

« Si on parle de patients qui quittent avant de voir un médecin, c’est sûr qu’il y a un impact sur la sécurité. Je ne peux pas le quantifier, mais on le ressent tous sur le terrain », affirme la Dre Couture.

Selon la Dre Couture, de plus en plus de patients qui devraient être sur une civière n'y ont pas accès. (Jessica Garneau/Archives La Tribune)

Une unité déconsidérée

Autrefois cheffe du département de médecine d’urgence, Marie-Maud Couture a été l’une des premières médecins-gestionnaires du CIUSSS de l’Estrie-CHUS à quitter son poste lors de la vague de démissions observée ce printemps.

Dans sa lettre de démission, elle écrivait que « tant que l’urgence sera considérée comme la dernière roue du carrosse, la route restera cahoteuse ». Sept mois après avoir lancé cet avertissement, elle remarque que l’urgence est toujours un domaine déconsidéré dans le réseau de la santé.

«C’est comme ça, parce que l’urgence ne mettra jamais de limite, ne refusera jamais de patients, ne mettra jamais la clé sous la porte. On va toujours offrir des services, donc c’est un peu ce qui nuit aux urgences. On ne dira jamais non et ça nous nuit le plus, mais en même temps, il faut avoir ce petit filet de sécurité dans le réseau», image-t-elle.

«Je dis qu’on est la soupape du réseau de la santé, continue la Dre Couture. Ç'a beau refouler autant qu’on voudra, ce n’est pas grave, l’urgence reste ouverte.»

Il existe certaines solutions pour remédier à ce problème de congestion hospitalière qui s’aggrave, selon Marie-Maud Couture. Or, celles-ci prendront du temps à mettre en place et demanderont un leadership qu’elle dit ne pas observer en ce moment.

Le regroupement des chefs d'urgence du Québec a envoyé récemment une lettre au ministre de la Santé, Christian Dubé. On y dénonçait une « inertie » qui se trouverait « à tous les paliers décisionnels ». (Jean Roy/Archives La Tribune)

«À plus long terme, on pourrait avoir des soins intensifs à domicile pour amener l’hôpital au patient, et non l’inverse. À plus court terme, c’est une question de priorités : je pense que ce n’est pas clair pour la communauté médicale d’urgence, c’est quoi les priorités en ce moment», dit-elle.

Il faudrait aussi trouver un moyen de désengorger les lits d’hospitalisation aux étages, dont une part non négligeable est occupée par des personnes en attente d’hébergement (dans un CHSLD, par exemple). Comme les centres d’hébergement, comme les hôpitaux débordent, on tombe rapidement dans «une spirale infernale», note la Dre Couture.

«Il faut aussi voir l’urgence comme une richesse, pas comme le dernier rempart quand on ne sait pas quoi faire», ajoute l’urgentologue. Elle milite donc pour un «changement de culture» afin que l’urgence ne soit plus le lieu où l’on se rend dès qu’on a un problème qui n’est pas urgent.

Elle se dit toutefois consciente que l’implantation de services de première ligne complémentaires qui fonctionnent bien sera cruciale pour arriver à ce changement de paradigme.

En Estrie, le guichet d’accès à la première ligne (GAP) traite 21,2% de ses demandes en 36h ou moins, contre une moyenne provinciale de 72,7%, selon les dernières données inscrites au tableau de bord du ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette situation pousse des gens avec des problèmes non urgents à consulter aux urgences, selon Marie-Maud Couture.

«Ce ne sont pas les patients qu’il faut blâmer. Ils ont des inquiétudes et c’est à nous de les rassurer», mentionne-t-elle, réitérant toutefois qu’il faudra, comme société, accepter que ce n’est pas nécessairement à l’urgence que cela doit se passer.

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS n’a pas souhaité libérer un porte-parole pour accorder une entrevue à ce sujet lundi.