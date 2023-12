Un budget réfléchi pour le Haut-Saint-François

Une «utilisation judicieuse» des surplus est prévue par les municipalités et la MRC, notamment dans du «rattrapage» de projets spécifiques déjà entamés.

Le préfet de la MRC du Haut-Saint-François, Robert Roy, explique que les surplus, auparavant, servaient à abaisser les quotes-parts. «Maintenant, avec le taux d’inflation, on ne peut plus faire ça. J’ai voulu équilibrer nos départements, alors on essaie le plus possible d’utiliser les surplus de façon adéquate, on réfléchit plus», explique-t-il.

Le statu quo est l’avenue priorisée pour 2024, ce qui veut dire qu’aucun gros projet ne sera entamé. «On veut se concentrer davantage sur les besoins réels des citoyens. On visait le plus bas possible pour que ça ait moins d’impacts sur nos municipalités», admet M. Roy, fier du travail accompli par l’équipe administrative de la MRC et conscient des inquiétudes des citoyens ainsi que des maires des municipalités face à la prochaine année.

Le budget de près de 3 M$ a été adopté à l’unanimité par le conseil de la MRC.

Robert Roy reste surpris de la rapidité avec laquelle le conseil a pris la décision, compte tenu de la situation économique actuelle, ajoutant que l’année dernière, la préparation du budget avait été particulièrement ardue.

La liste des priorités de la MRC pour 2024 comprend, entre autres, l’ajout d’un poste d’inspection à l’évaluation foncière, la hausse du budget des vidanges de fosses septiques, l’augmentation de 3,8 % de la participation financière de la MRC au transport collectif et adapté ainsi que la participation financière de la MRC à l’Office régional d’habitation du Haut-Saint-François.

Plan de gestion des matières résiduelles

Le budget 2024 est également consacré à une partie du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC, dont certaines mesures entreront en vigueur dès les prochains mois.

Le PGMR est la planification de la MRC pour ce qui est de la gestion des matières résiduelles pour les sept prochaines années. Le coordonnateur en environnement de la MRC, Julien Pagé, précise que le plan détaille les mesures qui seront mises en place pour «détourner le plus de matières possible de l’enfouissement», ce qui inclut de la sensibilisation, une patrouille verte et des mesures d’écofiscalité.

Julien Pagé, coordonnateur en environnement, assure que la MRC mettra en place des mesures afin d'enfouir le moins de matières possible en ouvrant plus d'écocentres sur le territoire et en mettant en valeur les matières résiduelles, comme le fait Valoris. (Photohelico.com, Yves Tremblay/Photohelico.com, Yves Tremblay)

«Il se veut plus ambitieux que le dernier plan, surtout pour l’ajout d’écocentres dans plusieurs municipalités, c’est ce qui est le plus demandé», exemplifie M. Pagé.

Le PGMR a d’ailleurs été soumis à des consultations publiques, dernièrement, afin de recueillir les commentaires des citoyens qui, selon Julien Pagé, sont «très intéressés» par le sujet. «On a surtout eu des questions sur ce qui est fait actuellement et la méthode de gestion de certaines matières.» La MRC récolte d’ailleurs les commentaires plus précis sous forme de mémoires jusqu’à la fin de l’année. Des modifications pourront alors être apportées au projet.

Les bénéfices de ce nouveau plan, selon le coordonnateur en environnement, sont d’autant d’ordre environnemental qu’économique puisque la MRC paiera moins étant donné que le but est de réduire la quantité de matière envoyée à l’enfouissement, cette méthode étant dispendieuse.

Projets de vitalisation

Des municipalités seront aidées par la MRC à réaliser certains projets de vitalisation sélectionnés à la suite d’un appel de projets, ce qui entre aussi dans le budget 2024. L’entente de vitalisation du Fonds régions et ruralité conclue avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation permet aux municipalités éligibles, selon l’indice de vitalité, d’avoir accès à des montants distribués pour améliorer leur attractivité.

Lyne Journault, agente de vitalisation, explique que ces projets seront développés en 2024 et qu’un autre appel à projets est à prévoir l’année prochaine.

«Les municipalités sont déjà en train de réfléchir aux projets qu’ils vont soumettre au prochain appel, certains seront en continuité avec ceux déjà soumis, d’autres seront des nouveautés.» — Lyne Journault, agente de vitalisation

Ce sont près de 440 000 $ qui ont été distribués pour cet appel de projets.

«On a eu de beaux projets pour des améliorations de parcs notamment à Scotstown et à Weedon, afin d’occuper les patinoires douze mois par année. Sinon, Saint-Isidore-de-Clifton mise sur une démarche d’attractivité pour revoir de fond en comble son image de marque afin d’attirer les gens. La municipalité développe cette démarche-là en plusieurs étapes», dévoile Mme Journault.

Des plus petits projets sont aussi financés comme la mise à niveau des locaux pour les organismes communautaires à Scotstown ou encore une étude d’opportunité et d’attractivité d’un projet de vélo de montagne à Chartierville.