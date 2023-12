Racine pourra finalement faire des achats à son propre dépanneur

La situation avait été signalée à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) en juillet. À la suite du congrès de la FQM du 28 au 30 septembre, le maire de Racine, Mario Côté, et le président de la FQM, Jacques Demers, avaient bon espoir qu’une modification de la loi serait faite dans un avenir rapproché. La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, s’était dite ouverte à cette possibilité.

Quelques mois plus tard, la ministre Laforest a changé les façons de faire dans le projet de loi 39 sur la fiscalité municipale, qui a permis entre autres de pérenniser le transfert d’un point de la TVQ aux villes.

Les municipalités du Québec pourront dans le futur acheter dans un commerce détenu par un membre du conseil si « le commerce concerné est le seul sur le territoire de la municipalité à offrir le type de bien qu’elle souhaite acquérir et tout autre commerce offrant le même type de bien situé sur le territoire d’une autre municipalité est à une distance de plus de cinq kilomètres du lieu où se tiennent les séances du conseil ».

Une décision « logique »

Même si Mario Côté attend toujours une confirmation de la date exacte de la mise en vigueur de cette nouvelle mesure, le maire de Racine accueille tout de même favorablement cette modification.

« C’est très positif et logique. Je pense que le gouvernement a bien entendu notre problématique et a réagi de façon adéquate. On est très heureux », déclare-t-il.

M. Côté croit aussi que ce changement aura un effet sur la recherche de candidats pour les élections municipales de 2024.

« Ça ne nuira pas. On le voit tous. Le nombre de personnes qui a démissionné au Québec à travers les municipalités. Chez nous, il y a deux ans, on a tous été élus par acclamation. »

« Je veux bien croire qu’on est bons, mais il y en a peut-être d’autres aussi qui voudraient venir et qui ne viennent pas parce qu’il y a plein de contraintes. Ce n’est pas bon pour la démocratie. » — Le maire de Racine Mario Côté

De son côté, le président de la FQM, Jacques Demers, attend de voir tous les détails du changement avant de crier victoire.

« Il faut comprendre concrètement, quand on va vouloir l’expliquer aux membres, qu’est-ce qu’ils ont le droit et pas le droit de faire », estime-t-il.