Les Pionniers s’équipent d’un surfaceur de plus de 400 000 $

L’organisme pourra entretenir ses sentiers avec un véhicule à chenilles de la compagnie Prinoth de Granby.

Le modèle Bison a été acquis au prix de 410 000 $, confirme à La Tribune Mario Côté, président du club Les Pionniers.

Mario Côté (Tirée du site web de Racine)

« Nous recevons une subvention à la hauteur de 328 000 $ par la Fédération des clubs de motoneige du Québec » (FCMQ), précise-t-il.

« Nous pouvons remplacer notre plus vieux surfaceur que nous avions depuis l’an 2000. Il nous a servis pendant 23 ans. Il a été bon. »

Le club dispose de deux autres machines pour entretenir ses pistes.

Nouvelle formule

La nouvelle formule de financement des clubs de motoneigistes, instaurée il y a quelques années, porte ses fruits, constate M. Côté, qu’on connaît aussi comme maire de la municipalité de Racine.

« L’ancienne formule reposait sur les cotisations des cartes de membres. Cela faisait que des clubs qui avaient beaucoup de sentiers, mais peu de membres étaient pénalisés. C’est souvent le cas pour des clubs des régions comme l’Abitibi ou la Gaspésie. En plus ses régions reçoivent beaucoup de motoneigistes de l’extérieur quand il y a moins neige au sud de la province. » — Mario Côté, président du club Les Pionniers

« On tient maintenant plus compte des heures de grattage des sentiers. Un club comme le nôtre est un peu pénalisé. Mais on voit qu’elle permet aussi de recevoir de bonnes sommes de la FCMQ pour notre nouveau surfaceur. »

Le choix de la compagnie granbyenne Prinoth pour le nouveau surfaceur repose sur une analyse approfondie du dossier, mais n’est pas anodin. En 2009, le Groupe Camoplast (devenu Camso) avait vendu son usine de véhicules sur chenilles à la compagnie italienne Prinoth, son plus important client. Camoplast s’était porté acquéreur de l’usine de dameuses de Bombardier Produits Récréatifs (BRP) de Valcourt en 2004. BPR l’avait achetée de Bombardier Inc., alors que la multinationale procédait à une importante réorganisation de ses structures.

« Nous avons regardé d’autres options pour faire notre achat. Nous avons eu de bonnes discussions », se souvient le président de l’organisme.

« Nous avons opté pour une entreprise de la région. Disons aussi qu’autour de la table, il y avait pas mal de sang jaune… »

Un dôme de 40 par 60 pieds

L’autre gros dossier du club est la réalisation de la construction d’un abri pour les surfaceurs des Pionniers, enchaîne M. Côté.

« Il y a cinq ans, nous avons acheté un terrain sur le chemin de l’Aéroport. Nous avons décidé d’y aménager notre nouveau dôme de 40 par 60 pieds », dit-il.

L'abri est situé sur le chemin de l'Aéroport à Valcourt. (Pionniers de Valcourt)

« C’est un projet d’une valeur de 51 000 $. On peut dire que nous avons une grosse année 2023. »

Les Pionniers se préparent en vue d’une saison de motoneige qui s’annonce prometteuse. Mario Côté se réjouit de constater que les dossiers de droit de passage sont pratiquement tous réglés.

L'aménagement de la structure coûte 51 000 $. (Pionniers de Valcourt)

« Nous allons être prêts. En plus, il y a déjà de la neige au sol. Et elle semble vouloir rester. Peut-être que nous serons en mesure de rouler durant le temps des Fêtes! », anticipe-t-il.

« Au Québec, nous avons 30 000 kilomètres de sentiers. Notre réseau fait l’envie aux États-Unis et dans le reste du Canada. Nous devons en prendre soin. »