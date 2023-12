Un ancien des Alouettes soulève la Coupe Grey, 71 ans plus tard

Du haut de ses 100 ans, Gordon Ross ne semblait pas avoir perdu une once de vigueur quand est venu le temps de s’emparer de la Coupe Grey que lui tendait Alexandre Gagné.

Celui que l’on surnommait « Beef » ou « Bruiser » à l’époque ne parle plus beaucoup. Son expression valait toutefois beaucoup plus que 1000 mots lorsqu’il a touché au trophée remis à la meilleure équipe de la Ligue canadienne de football (LCF).

« Je suis convaincue qu’à ce moment, il savait parfaitement ce qu’il se passait. Quand tu as 100 ans, tu n’es parfois pas conscient de tout. Quand il a touché et soulevé la coupe, on voyait qu’il avait un grand sourire ! Le football, c’était sa vie », remarque la fille de M. Ross, Catherine Ross.

Catherine Ross avec son père, Gordon, au moment où la Coupe Grey a fait son entrée dans une salle de la résidence Wales Home. (Jean Roy/La Tribune)

« Ses mains l’agrippaient très fort, ajoute son fils, Peter Ross. Il n’y avait aucune chance qu’il la laisse partir! »

De 1950 à 1952, Gordon Ross a porté les couleurs des Alouettes. Comme joueur de ligne offensive, il aura au total joué 34 matchs avec l’équipe. Il a par la suite été l’entraîneur des Gaiters de l’Université Bishop’s de 1954 à 1961, période au cours de laquelle il remportera à trois reprises le championnat de la ligue universitaire à l’époque.

L'édition 1952 des Alouettes de Montréal. Gordon Ross est l'avant-dernier joueur à droite de la première rangée (#56). (Tirée du site web CFLapedia)

Lors de l’éclatante victoire de la Coupe Grey par les Alouettes en novembre, la directrice de Wales Home, Brendalee Piironen, a eu l’idée de faire venir le trophée à M. Ross pour célébrer sa carrière, sa vie et ses 100 ans. Coup de chance : la médecin de la résidence est la belle-soeur du propriétaire de l’équipe, Pierre Karl Péladeau.

Alexandre Gagné, qui a porté les couleurs du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke avant d’aboutir dans la LCF, a dit avoir trouvé « très belle » l’histoire de M. Ross et que de lui amener la Coupe Grey chez lui était une belle façon de l’honorer.

Redonner au suivant

Durant un discours prononcé devant plusieurs résidents du Wales Home, Mme Piironen a évoqué que Gordon Ross a donné au suivant et à sa communauté tout au long de sa vie. Ancien pilote pour l’Aviation royale canadienne, il aura été très impliqué auprès de son église et a notamment continué ponctuellement à travailler après sa retraite pour répondre aux besoins de ses amis.

« C’est inspirant de voir ça. Quand je vois sa famille qui est ici et tous les gens qui l’apprécient, quand je vois tous les gens qu’il a aidés durant sa vie et même après sa retraite, c’est exactement ce que nous on veut faire », souligne Alexandre Gagné.

Alexandre Gagné (à gauche) au moment de soulever la Coupe Grey, le 19 novembre dernier. (Fournie)

« Durant mes 19 années de football dans ma vie, il y a tellement de gens qui ont fait partie de mon parcours : des bénévoles, des entraîneurs et tellement d’autres personnes. C’est juste normal que nous, on fasse le tour en allant voir les gens et en redonnant de notre côté. Si ça passe par faire le tour du Québec avec la coupe, on va le faire. »

Ce geste a été fortement apprécié par la famille de Gordon Ross, dont les membres ont tenu à saluer l’humanité des Alouettes et d’Alexandre Gagné.

« M. Gagné, c’est excellent ce qu’il fait. C’est plaisant aussi pour tous les autres résidents qui ont pu y assister, ça met du soleil dans la journée de tout le monde », affirme Peter Ross.

Peter Ross, le fils de Gordon Ross. (Jean Roy/La Tribune)

Alexandre Gagné croit toutefois qu’il revenait de droit à M. Ross de, lui aussi, soulever la Coupe Grey cette année.

« La Coupe Grey qu’on a gagnée cette année, elle a été travaillée depuis plusieurs années. [...] Il y a une partie de M. Ross et de tous les anciens joueurs des Alouettes dans cette victoire. D’être en mesure de venir ici et de donner un signe de reconnaissance à un ancien joueur, c’est spécial », observe-t-il.

En plus de Gordon Ross, plusieurs résidents du Wales Home ont pu prendre une photo avec la Coupe Grey et discuter avec Alexandre Gagné vendredi.