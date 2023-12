Quoi faire ce week-end en Estrie ?

Musique

Concert de Noël « Chant, harpe et violon »

À l’Église Trinity United de Cookshire, ce dimanche 17 décembre à 15 h. Billets au coût de 20 $.

En famille

La « Journée complètement lutin ! » de la Chasse aux lutins à CentrÔville

Ce samedi 16 décembre de 10 h 30 à 14 h, les familles sont invitées à une chasse aux lutins ponctuée d’activités et d’énigmes, organisée par la Ville de Sherbrooke, Destination Sherbrooke et Entreprendre Sherbrooke. Dès 10 h 30, l’heure du conte de Noël se tiendra à la Librairie les Deux soeurs. Ensuite, libre aux chasseurs de s’aventurer sur le parcours et de découvrir les arrêts gourmands sur le parcours. L’équipe de Destination Sherbrooke sera sur place à la première vitrine, soit au 70 rue King Ouest. afin d’accueillir les participants avec des cannes de bonbon et avec quelques prix à faire tirer!

Pour plus d’information, consultez le www.chasseauxlutins.com

La journée des pères Noël du Mont-Orford

Ce samedi de 8 h 30 à 15 h. Tous sont invités à se présenter à la montagne déguisés en père Noël. Un point de rendez-vous est même fixé à 10 h au sommet de la piste familiale afin de tenter de battre le record du plus grand nombre de pères Noël dans la piste. Le vrai père Noël doit également être présent pour des photos entre 9 h et 11 h. Terasse festive et chocolat chaud au menu.

Pour les courses et cadeaux

Noël au Marché de la Gare de Sherbrooke

Samedi et dimanche entre 9 h et 16 h, plus de 25 transformateurs bioalimentaires et artisans attendent les visiteurs avec des produits du terroir québécois et des créations originales. Pour les tout petits, le Père Noël et la Mère Noël devraient même être de passage, samedi à 11 h.

Salon du Cadeau

Samedi et dimanche au Centre de foires de Sherbrooke, de 10 h à 17 h. Des exposants proposent « des centaines » d’idées cadeaux lors de cet événement, qui profite également de l’occasion pour collecter des denrées pour Moisson Estrie. L’entrée est gratuite.

Marché Locavore sous les étoiles

Le Marché Locavore de Racine rassemble 31 producteurs, transformateurs ou artisans de 16 h à 19 h ce samedi 16 décembre. Au programme, en bonus : vin chaud, chocolat chaud, potage, visite du Père Noël, airs d’harmonica et chorale.

Danse

Soirée de danse country par Winslow Dancers

Une soirée dansante à la Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke, ce vendredi de 19 h à minuit. L’entrée est à 16 $ pour les adultes, gratuite pour les 12 ans et moins. Tous sont les bienvenus entre 19 h et minuit.

Sport

Championnats de patinage des sections Sans Limites à Novice pour le Québec

Plus de 750 patineurs sont attendus à Sherbrooke pour cette grande compétition provinciale, ayant débuté jeudi et se terminant le 17 décembre. Lors de ces Championnats, les athlètes québécois de niveau Pré-Novice et Novice chez les Dames, Messieurs, Couples, et Danses se qualifient pour faire partie de l’Équipe du Québec et pour représenter le Québec au Défi Pré-Novice et Novice de Patinage Canada qui auront lieu cette année à Oakville, Ontario, en février 2024. L’entrée pour les spectateurs est gratuite.

Les compétitions sont réparties entre le Palais des Sports Léopold-Drolet et l’Aréna Eugène-Lalonde. Pour plus d’information, l’horaire des compétitions est disponible sur le site des Championnats section Sans Limites à Novice de la section Québec - Patinage Québec.