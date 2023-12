Magog: la rue Saint-Patrice Est peut rouvrir

La Ville de Magog annonce que la rue qui a été le théâtre de grands travaux depuis mai dernier peut maintenant laisser rouler les véhicules.

Rappelons que la fermeture du tronçon entre la rue Saint-Pierre et le boulevard Industriel était nécessaire pour remplacer la conduite d’eau potable et installer la nouvelle conduite de refoulement qui acheminera les eaux usées du secteur Omerville vers la station d’épuration de Magog.

Il est à noter que la circulation sur la rue Saint-Patrice Est pourrait être quelque peu perturbée la semaine prochaine, car quelques entraves ponctuelles sont prévues.

Rappelons que la Ville a profité de ces travaux pour apporter des améliorations à la route. Le trottoir a été élargi et prolongé jusqu’à la rue Rodolphe-Paquette. La piste cyclable, faisant partie du réseau de la Route verte, a été élargie et surélevée.

De plus, les voies de circulation ont par conséquent été réduites en largeur, ce qui aura pour effet de réduire la vitesse de circulation et d’assurer la sécurité des résidents, des piétons et des cyclistes, indique la Ville de Magog.