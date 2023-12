Le baret détecté dans la rivière Massawippi

Sa présence a été détectée lors des travaux de récupération de touladis réalisés dans la rivière Massawippi à la mi-novembre.

Son arrivée dans le lac Memphrémagog autour de 2013 serait attribuable à une colonisation depuis la tête du bassin versant du même lac à la suite d’une introduction remontant aux années 1980. Il s’est par la suite étendu au lac Magog par la rivière Magog, à la rivière Saint-François et maintenant à la rivière Massawippi, indique-t-on dans un communiqué de presse du MELCCFP.

Plusieurs barets ont été capturés pour la première fois au pied du barrage de North Hatley. (Archives La Tribune)

Bien que la présence de cette espèce dans le lac Massawippi n’ait pas encore été confirmée par le ministère, certains pêcheurs ont rapporté des captures de barets dans le lac durant la période de pêche hivernale 2022-2023. Ainsi, il est probable que l’espèce y soit maintenant présente, précise-t-on.

Le baret peut fréquenter les zones estuariennes ou être confiné à l’eau douce. Il s’alimente, entre autres, de petits crustacés, de larves aquatiques, d’insectes, de poissons, de mollusques et de vers. Il fraie au printemps en eau peu profonde sans privilégier un substrat en particulier. Il peut former des bancs d’une taille impressionnante, souvent visibles à la surface d’un plan d’eau.

Collaboration des pêcheurs

Par ailleurs, le MELCCFP sollicite la collaboration des pêcheurs pour signaler toute observation de cette espèce dans le lac Massawippi et ses tributaires afin de mieux répertorier sa présence dans le secteur. Lorsque cela est possible, la mention doit être accompagnée des coordonnées géographiques du lieu et d’une photo claire du spécimen.

Pour ce faire, les citoyens peuvent les signaler par courriel à l’adresse estrie.faune@mffp.gouv.qc.ca.

L’introduction d’une nouvelle espèce dans un plan d’eau, qu’elle soit exotique ou indigène au Québec, entraîne des impacts importants sur la richesse faunique, l’environnement et la pratique de nos activités.

Il est donc interdit d’introduire une espèce dans un plan d’eau où elle n’est pas présente naturellement, que ce soit de façon accidentelle ou délibérée.

Le baret s’alimente de façon opportuniste tant au fond du plan d’eau que dans la colonne d’eau. Il entre en compétition pour les ressources alimentaires avec plusieurs espèces de poissons indigènes dont certaines sont d’intérêt sportif. Le baret est également reconnu comme ayant une grande capacité à s’établir efficacement au sein d’une communauté de poissons indigènes bien établie, souligne-t-on.

Une fois qu’il est établi dans un milieu, le baret est difficile à contrôler et impossible à éliminer. Les impacts de son arrivée dans le bassin versant sont encore mal connus.