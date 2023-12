La nouvelle bibliothèque de Windsor pourra doubler sa superficie grâce à des appuis financiers

Ce sont respectivement 1,4 M$ et 612 000 $ qui seront accordés pour la construction d’une bibliothèque plus grande, plus moderne et répondant davantage aux besoins des citoyens de Windsor, mais également de Saint-François-Xavier-de-Brompton et de Val-Joli.

Domtar, partenaire de plusieurs projets de la Ville de Windsor, accorde également un soutien financier de 225 000 $ à la construction. «C’est un projet rassembleur et pour souligner le 175e anniversaire de Domtar, on veut témoigner notre engagement dans la promotion de la lecture et de l’écriture au bénéfice de toute la communauté», énonce Sylvain Bricault, directeur général de l’usine.

La mairesse de la Ville de Windsor, Sylvie Bureau, assure que Domtar aura un espace spécial dans la future bibliothèque, car l’usine «fait partie de l’ADN» de Windsor et que sa participation au projet est plus que la bienvenue.

Mme Bureau attendait ce «cadeau de Noël» de la part des gouvernements avec impatience. «Nous pourrons enfin aller de l’avant avec notre projet de nouvelle bibliothèque, ce qui annonce le début d’une nouvelle ère pour notre communauté où la créativité, la connaissance et le partage seront au cœur de notre quotidien.»

Elle réitère l’importance culturelle d’une bibliothèque et le rôle de savoir qu’une institution comme celle-ci détient. «Cette bibliothèque deviendra un phare intellectuel pour tous ceux qui cherchent à s’épanouir et à grandir.»

La nouvelle construction sera bâtie sur le terrain de l’ancien camping Watopeka, près de l’aréna, avec vue sur la rivière. De cette façon, la Ville s’assure de «sécuriser le terrain avec une bâtisse municipale» tout en alliant nature et culture pour les citoyens.

«Je tiens à remercier les employés de la bibliothèque actuelle qui ont tenu le phare dans un environnement pas facile, on vous promet un milieu de travail beaucoup plus adéquat le plus tôt possible», souligne la mairesse.

D’ailleurs, les prochains mois serviront à trouver un architecte spécialiste en bibliothèques qui montera des plans et devis. Ensuite, la Ville de Windsor pourra aller en appel d’offres pour la construction. «L’ouverture dépendra du temps de la construction. Le présent mandat se termine en 2025, j’espère sincèrement que la nouvelle bibliothèque sera ouverte avant 2025», souhaite Mme Bureau.

Des collectes de fonds seront organisées prochainement pour récolter le reste de l’argent du projet estimé à 4,3 M$.