Un budget responsable, mais pas conservateur à Orford

«C’est un budget responsable, mais pas conservateur, estime la mairesse Marie Boivin. Parce qu’on veut répondre aux besoins qui sont là et on ne veut pas pelleter les problèmes par en avant en assumant au maximum l’augmentation des dépenses liée à l’inflation.»

Pour le propriétaire d’une maison unifamiliale de valeur moyenne établie à 349 500$, cette augmentation représentera entre 97 et 101$ de plus d’impôt foncier selon qu’il est desservi en aqueduc, en égout ou les deux. Pour la maison de valeur moyenne avec ces deux services, le compte de taxes atteindra ainsi 242$.

(Jean Roy/Archives La Tribune)

Un peu au-dessus de l’IPC

À 4,8% d’augmentation, le conseil municipal dépasse à peine l’indice des prix à la consommation (IPC) qui s’est établi à 4,2% en octobre selon l’Institut de la statistique du Québec.

«C’est quand même une augmentation importante, reconnaît Mme Boivin, et ç'a exigé qu’on revoie toutes les dépenses. Où est-ce qu’on peut couper, où est-ce qu’on peut économiser? Est-ce que tout ça est nécessaire? Est-ce qu’on peut travailler ces projets malgré le contexte? La réponse qui se retrouve dans le budget, ce sont les priorités des priorités.»

Le budget de fonctionnement d’Orford totalise donc 12,6 M$ pour 2024, en hausse de 938 000$ sur celui de 2023.

Outre la révision serrée de ses dépenses, la Municipalité a pu profiter d’une augmentation de sa richesse foncière générée par plusieurs nouvelles constructions pour équilibrer les colonnes de revenus et de dépenses.

«Le marché a été moins important en terme de transactions immobilières, observe par ailleurs Mme Boivin, ce qui fait que ç'a diminué nos revenus en droits de mutation de façon très importante.»

La Municipalité d’Orford reste néanmoins en bonne santé financière, selon sa mairesse. «Notre situation financière a déjà été plus difficile il y a une dizaine d’années, mais elle s’est améliorée depuis et ça nous permet de prendre des décisions, de répondre aux besoins et en même temps de limiter la dette», fait-elle valoir.

Piste cyclable et centre multifonctionnel

La Municipalité a également déposé mardi son plan triennal d’immobilisations 2024-2026 où elle signale une somme de 3,76 M$ réservée pour le réseau routier au cours des trois prochaines années, le remplacement des conduites d’égout du secteur Chéribourg (1,5M$ financé par la TECQ), ainsi qu’un investissement de 1,58 M$ dans le réseau piétonnier et cyclable pour relier le parc du Mont-Orford et favoriser la mobilité active au cœur du village.

La construction d’un centre multifonctionnel et l’aménagement de la place du marché (5 M$), la réfection du barrage Lac Écluse (1,5M$), l’amélioration de la mairie (575 000$) et l’aménagement d’une piste de pumptrack (50 000$) figurent également dans les projets qui s’amorceraient en 2024 pour se concrétiser en 2025. Cette planification triennale est toutefois revue chaque année en fonction des priorités et des besoins, rappelle-t-on.

«On veut aussi continuer d’améliorer des choses qui ne coûtent rien, signale enfin Mme Boivin. Comme la façon de répondre aux citoyens où on a encore des devoirs à faire de ce côté-là. Il y a des priorités qui coûtent moins cher que d’autres et on veut focusser sur celles-là.»

Hôtel de ville du Canton de Potton (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Baisse du taux de taxation à Potton

Ailleurs dans la MRC de Memphrémagog, la Ville de Magog a aussi adopté en début de semaine un budget qui prévoit une hausse moyenne de taxes de 4,4% sans les services.

Dans le Canton de Potton, le conseil municipal a adopté un budget qu’il qualifie de «juste et bienveillant» avec une baisse du taux de taxation de base et une baisse de 6,9% du budget global (9,45 M$) par rapport à celui de 2023 (10,1 M$).

Cette municipalité de presque 2000 habitants, rappelons-le, a vu ses valeurs foncières faire un bond marqué de 67% dans le rôle triennal qui entre en vigueur en 2024. Elle a donc réagi en abaissant son taux de taxation de 0,48 à 0,28$ du 100$ d’évaluation.

«En prenant l’exemple d’une maison d’une valeur de 360 000$ en 2023 et dont le rôle d’évaluation augmente à 600 000$ en 2024, le compte de taxes municipales sur cette propriété sera similaire à 2023», décrit-on par voie de communiqué.

En 2023, les contribuables de Potton avaient subi une hausse moyenne de taxes variant 20 et 28% selon le secteur (village, campagne ou Owl’s Head) qu’ils habitent.

Le maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et président de la FQM, Jacques Demers. (Jean Roy/Archives La Tribune)

Hausse moyenne de 4,2% à Sainte-Catherine-de-Hatley

À Sainte-Catherine-de-Hatley, enfin, la Municipalité a aussi abaissé son taux de taxation pour s’ajuster au nouveau rôle d’évaluation, mais prévoit néanmoins une hausse du compte de taxes pour la maison de valeur moyenne qui s’établira à 4,2% selon le budget adopté jeudi dernier.

Comme le maire Jacques Demers l’avait laissé voir dans La Tribune, en novembre, le taux de taxation est passé de 0,46 à 0,29$ du 100$ d’évaluation alors que la hausse moyenne des valeurs foncières s’est établie à 67% dans le rôle 2024-2026.

Cela signifie que la propriété dont la valeur a augmenté de moins que 67% verra son compte de taxes diminuer en 2024, et à l’inverse si sa hausse de valeur est supérieure à 67%, détaille M. Demers dans une vidéo mise en ligne sur le site web de la Municipalité.

Le budget global de Sainte-Catherine-de-Hatley passe quant à lui de 3,9 M$ à 4,3 M$.