Les sentiers de VTT et motoneige à nouveau surveillés par les policiers

Les policiers à bord de motoneige et véhicule tout-terrain patrouilleront les sentiers cet hiver. (Olivier Croteau, Le Nouvelliste)

Des opérations sont notamment prévues du côté des MRC de la Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi par les quadistes et motoneigistes de la SQ, précise Louis-Philippe Ruel, porte-parole du corps policier.

Ces patrouilles seront orchestrées en collaboration avec la Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec, de la Fédération Québécoise des Clubs Quads et le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans les différents sentiers fédérés durant la saison hivernale.

Baptisée IMPACT VHR, l’opération se traduit par une présence policière accrue dans les sentiers avec la collaboration des différents partenaires pour effectuer des interventions auprès des adeptes de véhicules hors route qui ont des comportements pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers.

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et la Fédération Québécoise des Clubs Quads invitent les adeptes à adopter des pratiques sécuritaires et respectueuses de l’environnement et de la quiétude des citoyens.

Ils sont d’ailleurs soumis aux mêmes lois que les automobilistes en matière de conduite affaiblie par la drogue, l’alcool ou une combinaison des deux et le respect des limites de vitesse et de la signalisation.

Les personnes âgées de 16 et 17 ans doivent obtenir un certificat d’aptitude délivré par les différentes fédérations ou leur agent désigné, et posséder un permis de conduire en règle tout en respectant les conditions qui y sont associées.

La capacité de conduire affaiblie et la vitesse sont les principales causes de collisions mortelles en quad et en motoneige. Durant la saison hivernale 2022-2023, 27 motoneigistes ont perdu la vie sur le territoire de la SQ. En 2022, les policiers ont déploré le décès de 16 quadistes.