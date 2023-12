La Chicane en tête d’affiche de la deuxième édition du Festival Ô Memphré

Dans un communiqué de presse, l’organisation du festival mentionne que la scène, installée aux abords du lac Memphrémagog, sera foulée tant par des artistes « de renom » que par la relève musicale.

« Nous sommes extrêmement heureux de revenir pour une deuxième édition. La première édition a été un véritable succès, attirant plus de 3 000 festivaliers. Cette année, nous visons à doubler ce chiffre et à offrir une expérience encore plus mémorable », souligne le directeur général et artistique de l’événement, Jean-Simon Marchand.

À la suite de la première édition du festival à l’été 2023, la décision de réduire les prix des passeports a été prise. 300 passeports pour les trois jours du festival sont en vente au coût de 30 $ plus taxes. Jean-Simon Marchand évoque que lors de la première édition, les passeports étaient vendus au coût de 53 $ incluant les taxes et les frais de service.

« Nous avons écouté attentivement les retours de nos festivaliers et avons décidé de réduire le prix des passeports. Notre objectif est de faire du festival un événement accessible et incontournable pour les résidents de Magog et des environs », explique dans un communiqué Jean-Christophe Morissette, directeur du développement des affaires.

La programmation complète du festival sera annoncée en janvier 2024.