Legault joue avec les émotions des enseignants, selon le président du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie

Le premier ministre a insinué, mercredi matin, qu’une entente avec le milieu de l’éducation pourrait survenir dans les prochains jours en disant avoir « «bon espoir que tous les enfants vont retourner à l’école dès lundi».

Environ 40 % des enseignants du Québec, soit quelque 66 000, sont syndiqués à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) et sont en grève générale illimitée depuis le 23 novembre.

Les 60 autres %, autour de 87 000 profs, sont membres de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE), syndicat affilié à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). La CSQ fait partie du Front commun syndical qui poursuit en ce moment une grève d’une semaine, du 8 au 14 décembre, donc jusqu’à jeudi.

En Estrie, les différents syndicats du milieu de l’éducation sont membres du front commun. Les enfants de l’Estrie seront de retour sur les bancs d’école dès vendredi comme prévu.

« C’est toujours une très mauvaise idée d’aller négocier sur la place publique comme le fait le premier ministre. Ce n’est pas la première fois qu’il fait des déclarations à l’emporte-pièce : quand il a fait du chantage émotif en parlant des petits enfants, quand il a essayé de faire de l’intimidation en disant que ça allait brasser cette semaine. Il joue avec les émotions de la population et des enseignantes et des enseignants », souligne M. Bergevin.

Les négociations sont en cours depuis presque un an, rappelle le président du SEE. « C’est depuis cette semaine que le gouvernement a accepté de parler des priorités des enseignantes et des enseignants. Avant ça, il ne discutait que de leurs priorités. »

Malgré certains échanges positifs, il soutient que le gouvernement n’a pas encore pris d’engagements sur les priorités des enseignants qui sont notamment la composition de la classe et la réduction de la tâche.

« Est-ce que le premier ministre est en train de nous annoncer qu’il va investir dans les solutions qui sont proposées par les enseignantes et les enseignants? Je ne sais pas. À la table de négociations, les annonces qu’il a faites ne se sont pas encore concrétisées. Maintenant, on souhaite que ça se concrétise. On aimerait bien ça qu’il y ait de vrais investissements dans les solutions qui sont proposées par ceux qui font la différence au quotidien. »

François Legault a affirmé que les négociations avec les enseignants allaient « très bien » mercredi en avant-midi. « Je n’irais pas jusque-là, réplique M. Bergevin. Je dirais qu’il y a des discussions. Espérons qu’elles mèneront à des résultats. Ça ira très bien quand le gouvernement s’engagera. »

« Tant que le gouvernement ne prendra pas d’engagements, je ne veux pas faire croire aux gens qu’on va avoir un règlement parce que la balle est dans son camp. Il doit prendre des engagements », résume-t-il en soulignant la détermination au sein de ses membres.

Avec les informations d’Olivier Bossé