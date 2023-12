Coventry: le Vermont s’inquiète pour la qualité de l’eau du lac Memphrémagog

Les audiences publiques tenues mardi soir à Newport, à l’initiative de l’Agence des ressources naturelles du Vermont, ont permis de constater que le projet-pilote qu’entend mener la compagnie Casella, est loin de faire l’unanimité parmi les quelque 90 citoyens venus exprimer leur opinion.

Ces audiences s’inscrivent dans le cadre du projet de construction d’une usine de pré-traitement du lixiviat produit par le site d’enfouissement de Coventry au Vermont, exploité par la compagnie New England Waste Services of Vermont, propriété de Casella Waste System.

Présent à ces audiences, l’organisme Memphrémagog Conservation Inc (MCI) a profité de l’occasion pour réclamer un moratoire permanent sur le traitement du lixiviat dans le bassin versant du lac Memphrémagog. Pour l’organisme, le site de déchets américain place le lac Memphrémagog sous une pression intenable et injustifiable d’un point vue environnemental et juridique.

« Nous croyons fermement que de construire une usine de pré-traitement dans le bassin versant du Memphrémagog représente un cas d’injustice environnementale », a déclaré Ariane Orjikh, directrice générale de MCI, parlant au nom des 770 membres de l’organisme. Cela fait de nous des cobayes par rapport aux effets potentiellement néfastes que représente le lixiviat partiellement traité provenant du site de Coventry », a ajouté la biologiste en précisant que MCI entendait déposer un mémoire auprès de l’Agence d’ici la date limite du 20 décembre.

En juin 2021, les élus de l’Assemblée nationale avait également pris position en faveur d’un tel moratoire.

Lui aussi présent à Newport, l’ancien président de MCI, Robert Benoit, a pour sa part fait état de l’urgence de la situation concernant l’avenir du lac Memphrémagog.

« Le lac n’a jamais été dans un si mauvais état. L’été dernier, la présence de cyanobactéries a atteint des niveaux encore jamais égalés. » — Robert Benoit, ancien président de MCI

Technologie expérimentale

Parmi les citoyens du Vermont présents, plusieurs ont mis en doute l’efficacité de la technologie qu’entend utiliser New England Waste Services (NEWS), propriété de Casella, pour traiter le lixiviat (aussi appelé « eaux de poubelle »), compte tenu du fait que plusieurs contaminants, dont certains perfluorés (PFAS), sont reconnus pour être persistants.

Dans le cadre de son projet-pilote, NEWS prévoit en effet utiliser le procédé dit de fractionnement de mousse (foam fractionation) pour traiter les PFAS, une technologie qui n’a pas encore fait ses preuves scientifiquement, ont rappelé certains intervenants.

« On sait tous que cette technologie n’est qu’à un stade expérimental. Tout ce qu’elle peut faire, c’est de traiter cinq types de PFAS, alors qu’il en existe 1500. Que vont-ils faire avec les 1495 autres? » a demandé Polly Jones, selon qui le traitement du lixiviat directement sur le site de Coventry représente une menace pour la qualité de l’eau du lac Memphrémagog.

Au lieu de permettre la construction d’une usine de pré-traitement en bordure du lac Memphrémagog, certains citoyens ont proposé que le lixiviat soit plutôt transporté puis traité à Montpelier, où l’État du Vermont a déjà investi dans de telles infrastructures.

Quelques-uns des citoyens du Vermont ont rappelé que l’eau du Memphrémagog représente la source d’eau potable de Newport, mais aussi de quelque 175 000 citoyens québécois, dont ceux de Sherbrooke et de Magog.

À l’automne 2021, des contaminants ont été détectés à la prise d’eau potable de Sherbrooke. Parmi ces contaminants se trouvaient des composés perfluorés, ou PFAS, présents dans différents produits de consommation comme les emballages alimentaires, les tapis et les revêtements antiadhésifs.

Ces contaminants toxiques sont reconnus pour leur persistance dans l’environnement et aucune usine de traitement d’eaux usées ni usine de production d’eau potable n’est en mesure de les filtrer actuellement.

Sans que des liens n’aient encore été établis avec le site de Coventry, une étude rendue publique l’été dernier avait révélé des cas de cancers chez certaines espèces de poissons nageant dans les eaux du lac.

Enfin, certains citoyens présent aux audiences ont mis en doute le comportement environnemental de la compagnie Casella, en rappelant que la très grande majorité des déchets enfouis à Coventry proviennent de l’extérieur du Vermont.

Au terme des audiences, le porte-parole de l’Agence des ressources naturelles du Vermont, Pete LaFlamme a indiqué que son organisme allait prendre connaissance des opinions exprimées lors de cette séance afin de déterminer si des modifications doivent être apportées au projet-pilote qu’entend mener Casella au site de Coventry.

Fondée en 1975, à Rutland, au Vermont, par les frères Doug et John Casella, l’entreprise offre des solutions dans le traitement des matières résiduelles aux entreprises, aux établissements et aux municipalités de la Nouvelle-Angleterre (Vermont, Maine, New Hampshire, New York et Massachusetts).

Cotée à la bourse technologique Nasdaq de New York, Casella Waste System (CWST) est évaluée à 4,8 milliards $ US. En 2022, l’entreprise a franchi le cap du milliard de dollars US (en hausse de 22,5%) de revenus, notamment grâce à une série d’acquisitions. Selon son rapport annuel, l’entreprise a réalisé des profits de 29,1% sur ses coûts d’opération, ce qui lui a permis de dégager des liquidités de 111 M $ US. Sa dette nette s’établissait à 585 M $ US.