Un nouveau DG à la Table des MRC de l’Estrie

Philippe-David Blanchette, qui était depuis presque deux ans codirecteur du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE), entrera en poste le 9 janvier.

«C’est une grande opportunité pour moi et un défi que j’entends bien relever, a-t-il commenté. Au CRE Estrie, j’ai eu l’occasion de porter quelques dossiers de concertation régionale. Cela m’a suffi pour me convaincre du potentiel énorme qu’a la région quand tous ses acteurs travaillent ensemble.»

La nomination de M. Blanchette a été annoncée par communiqué lundi.

La TME souligne son bagage d’une quinzaine d’années en expériences variées, tant en santé, éducation, environnement, qu’en politique.

«Il sera un atout incontournable dans la région pour agir à titre d’interlocuteur avec les partenaires régionaux, les territoires et les instances gouvernementales, dans la mise en œuvre de dossiers et projets régionaux», ajoute-t-on.

La présidente de la TME depuis septembre dernier et préfet élu de la MRC du Granit, Monique Phérivong Lenoir, a salué le leadership collaboratif et rassembleur de M. Blanchette, ainsi que sa capacité d’analyse, son sens politique et ses aptitudes en communication.

«Des qualités qui permettront à la TME de poursuivre son mandat, de consolider son nouveau mode de gouvernance et de renforcer sa vision d’un développement régional fort de sa concertation avec les élus, les territoires, les ministères et les organisations régionales», ajoute-t-elle.

Philippe-David Blanchette est docteur en science politique de l’Université d’Ottawa et cumule plus de 15 ans d’expérience en enseignement à l’École de politique appliquée et au Centre de formation universitaire en environnement de l’Université de Sherbrooke. Il est aussi conseiller municipal à Waterville.

M. Blanchette succède à Stéphane Alain qui a été directeur général de la TME pendant trois ans.