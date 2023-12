«On n’en veut pas de garage municipal à Dudswell»

C’est lors d’une rencontre citoyenne que le conseil municipal a précisé certains détails concernant son projet d’achat d’un terrain en vue d’y construire un garage municipal. Le bail chez Excavation Lyndon Betts, où les équipements pour la voirie se trouvent actuellement, se termine en septembre 2024.

La Municipalité ayant besoin de plus d’espace pour l’entreposage, d’un plus grand bâtiment et d’une cour extérieure, ne voit d’autre choix que de trouver un nouvel emplacement. La solution, selon elle, réside dans la construction d’un plus grand garage municipal.

Les raisons de cette décision, soit la santé et la sécurité des employés, les coûts élevés des opérations dus au terrain trop petit pour entreposer les matériaux et les besoins qui ne sont plus comblés, n’ont pas suffi pour convaincre les quelque 100 personnes présentes qui clamaient haut et fort qu’ils ne voulaient pas d’un garage municipal.

Selon certains, le garage que loue la Municipalité actuellement avait l’espace nécessaire pour agrandir. Selon d’autres, la municipalité n’a pas les moyens de s’offrir un garage neuf «alors qu’elle n’offre pas les services de voirie adéquats».

«On n’a pas la quantité de payeurs de taxes pour payer ça», clame Jean-Pierre Briand.

D’autres mentionnent que si un garage municipal doit être construit, il ne doit pas l’être en plein village, mais plutôt «sur le bord de la 112». Un citoyen a d’ailleurs offert un terrain dans cette zone à la municipalité qui «n’en voulait pas», selon lui.

Une citoyenne mentionne que le village de Dudswell ne fait plus partie de l’Association des plus beaux villages du Québec en raison de la dégradation de plusieurs bâtisses historiques, de la disparition de certains éléments architecturaux et de l’implantation non contrôlée de bungalows modernes. «D’après moi, un garage municipal, c’est pire qu’un bungalow moderne.»

Un terrain envisagé

Le projet a un coût estimé de 2 320 000 $. La municipalité a déjà obtenu l’acceptation pour une subvention de 1 459 000 $ afin de construire le garage municipal.

Marc-Antoine Côté, urbaniste consulté pour la construction, affirme que Dudswell possède deux périmètres d’urbanisation en zone blanche, donc un territoire destiné à des activités résidentielles, commerciales et industrielles. Ces deux périmètres se trouvent à Marbleton et à Bishopton. «Les bâtiments publics doivent se retrouver dans ces périmètres d’urbanisation. La MRC du Haut-Saint-François, questionnée, classe le garage municipal dans la catégorie des bâtiments municipaux», explique-t-il.

Le périmètre urbain de Bishopton est entouré des rues Main, Bishop, Gilbert et du chemin Hooker. Celui de Marbleton est quant à lui bordé des rues Principale, du Lac et Church.

Le ministère des Affaires municipales, avant de permettre une modification du règlement régional, soit le schéma de la MRC, insiste pour que la municipalité utilise les terrains des périmètres urbains. «Il reste des terrains vacants, à Dudswell, pour répondre aux besoins», note l’urbaniste.

Michaël Gosselin, directeur aux infrastructures et à l’urbanisme de la municipalité de Dudswell, explique que trois sites ont été étudiés et envisagés pour l’implantation du garage municipal. Les propriétaires des deux premiers terrains n’ont pas voulu vendre, et ils ne respectaient pas certaines réglementations et conditions, donc les deux options ont été rejetées.

Le choix du troisième terrain, qui se situe sur la rue Principale Est à Marbleton, est le plus probable selon la Municipalité. «Ce terrain a une superficie nous permettant d’aménager une zone tampon boisée pour limiter le bruit et le visuel du garage. Il répond à plusieurs de nos critères.»

Le propriétaire de ce terrain avait un intérêt pour vendre, mais le prix offert par la Municipalité ne lui convenait pas. Si une entente n’intervient pas entre les deux parties, l’expropriation pourrait être envisagée.

La mairesse, Mariane Paré, indique que son équipe a pris en compte les inquiétudes et les désaccords des citoyens et les invite à lui envoyer leurs solutions ainsi que leurs idées. Une autre consultation aura lieu cet hiver pour mettre au point le projet.