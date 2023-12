Plus de 19 000 clients d’Hydro-Québec toujours sans électricité en Estrie

Le nombre d’interruptions est de loin le plus élevé dans les régions administratives du Québec.

Au Centre-du-Québec et en Chaudière-Appalaches, on y retrouve respectivement 21 et 20 interruptions alors que toutes les autres régions se situent en bas de 10.

Dans la majorité des cas en Estrie, le délai de rétablissement est en cours d’évaluation, mais à certains endroits le courant devrait être rétabli d’ici la fin de la journée.

Hydro-Sherbrooke aussi touché

Du côté d’Hydro-Sherbrooke, on constate 229 clients sans électricité sur le territoire.

Lundi midi, la grande majorité des pannes touchaient le district d’Ascot avec plus de 1800 clients sans service, mais l’électricité a été rétablie dans ce secteur.

Pour l’instant, le moment de rétablissement du reste des pannes n’est pas connu.

Il est toutefois possible de voir le développement des réparations sur les cartes interactives d’Hydro-Québec et Hydro-Sherbrooke.