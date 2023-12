Le lavage des embarcations sera obligatoire partout au lac Aylmer

Les municipalités de Stratford, Weedon, Beaulac-Garthby, Disraeli et Paroisse de Disraeli espèrent ainsi mieux protéger l’important plan d’eau où des espèces exotiques envahissantes comme le myriophylle à épis et la vivipare géorgienne sont déjà présentes.

Réunies autour de la Table de concertation intermunicipale du lac Aylmer (TCILA), les cinq municipalités ont convenu de déployer cinq stations de lavage sur quatre sites autour du lac et d’équiper ses cinq descentes de bateaux publiques avec des barrières qui lèveront grâce aux codes-barres émis après le lavage.

Aux lacs Louise et Elgin aussi

Les lacs Louise et Elgin, qui comptent chacun une descente publique dans ce secteur, seront aussi visés par la nouvelle obligation.

«Le système que nous mettons en place a été éprouvé depuis maintenant deux saisons au lac Mégantic. Nous avons la conviction profonde qu’il s’agit d’un grand pas en avant pour la lutte aux espèces exotiques envahissantes, qui sont déjà présentes dans les lacs Aylmer et Louise», soutient Denyse Blanchet, présidente de la TCILA et mairesse de Stratford.

«Vous pourrez laver votre embarcation n’importe où autour du lac et descendre n’importe où à nos barrières mécanisées. C’est l’avantage de ce qu’on met en place», ajoute-t-elle.

Cinq stations de lavage seront installées pour couvrir les sept descentes à bateaux publiques qui donnent accès aux lacs Aylmer, Louise et Elgin. (Table de concertation intermunicipale du lac Aylmer)

Le lavage des embarcations à au moins 30 mètres du plan d’eau est reconnu comme une mesure environnementale efficace pour éviter la propagation des espèces exotiques envahissantes d’un lac à l’autre.

On sait depuis juin dernier que les municipalités riveraines du lac Aylmer iraient dans ce sens. Le projet a été présenté aux populations concernées à la fin novembre et il semble avoir été bien accepté.

«Au lac Mégantic [au printemps 2022], ça avait fait un brouhaha épouvantable, reconnaît Mme Blanchet. Mais à notre réunion d’information où il y avait au moins 100 personnes, il n’y a pas eu ce brouhaha. Les gens sont rendus là, il y a une acceptabilité sociale dans ce dossier.»

Au lac Aylmer, il en coûtera 50$ aux résidents pour obtenir leur carte annuelle qui donne accès aux lavages illimités. Les non-résidents devront quant à eux débourser 50$ chaque fois, ou 300$ pour une carte annuelle.

«Quand on compare les coûts avec les lacs qui nous entourent, on est plus cher que Mégantic, mais on est moins cher que les autres comme Magog», observe Mme Blanchet.

Un projet de 1,26 M$

Le projet, il faut le dire, nécessite un investissement de 1,26 million de dollars, mais aussi des frais de surveillance, de gestion et d’entretien qui ont été estimés à 150 000$ par année.

La TCILA a toutefois prévu réserver 30 000$ dans ce budget d’exploitation pour poursuivre la lutte au myriophylle engagée en 2023.

«C’est ce qui nous permet de faire contribuer les propriétaires riverains qui n’ont pas d’embarcations à moteur et qui n’iront jamais aux stations de lavage. Ils seront quand même taxés de 50$ [chaque année], parce que dans le fond si on protège le lac, c’est aussi leur propriété qui en bénéficie, explique la mairesse de Stratford. Ce principe-là est important, les gens le comprennent et ils l’acceptent de plus en plus.»

La Table de concertation intermunicipale du lac Aylmer regroupe cinq municipalités représentées ici par les maires Eugène Gagné (Weedon), Denyse Blanchet (Stratford), Charles Audet (Disraeli), Gilles Drolet (Beaulac-Garthby) et Jacynthe Patry (Paroisse de DIsraeli). (Charles Audet)

Quant à interdire les bateaux nomades sur le lac Aylmer pour éviter la propagation du myriophylle, comme on a l’a vu sur d’autres plans d’eau du Québec cet été, la TCILA préfère nettement garder la porte ouverte au tourisme et emprunter la voie de la sensibilisation.

«C’est quand même rare un lac comme le nôtre avec cinq accès publics et c’est extrêmement important pour tout le monde autour du lac de conserver ces accès, souligne Mme Blanchet. Alors même si les gens nous disent qu’à 50$, nous allons limiter l’accès, nous on pense que ça reste abordable quand même tout en nous permettant de protéger le lac.»

«L’idée n’est pas de limiter le tourisme, c’est de dire : vous aimez notre lac, vous le trouvez beau, alors contribuez avec nous pour que vous puissiez continuer à y venir le plus longtemps possible. Parce que si on n’intervient pas maintenant, ce ne sera plus intéressant d’y venir. Mettons-nous tous ensemble pour protéger la ressource.»

Des amendes pour les contrevenants

Les prochaines étapes du projet comprennent l’adoption d’un règlement d’emprunt de 1,26 million de dollars, dont le remboursement sera réparti dans les cinq municipalités riveraines, ainsi que les appels d’offres pour les équipements et les aménagements des sites de lavage et des barrières automatisées.

Chaque municipalité va également adopter un règlement harmonisé qui balise l’utilisation de ces stations de lavage, en plus de prévoir des règles et des amendes pour s’assurer que même les embarcations non motorisées qu’on met à l’eau sur des propriétés privées par exemple seront aussi lavées avant de naviguer sur les lacs Aylmer, Louise et Elgin.

«Dans notre règlement, on interdit qu’un propriétaire se serve de son terrain pour permettre à du monde de mettre à l’eau leur embarcation sans la laver, précise Mme Blanchet. Et comme pour tous les règlements municipaux, chaque citoyen est obligé de s’y conformer. On compte sur leur bonne volonté, mais en même temps il y a des constats d’infraction et des amendes de prévus s’ils ne le font pas.»