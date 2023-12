La Société de généalogie perpétue la contribution de Denis Beaulieu

Chercheur infatigable, Denis Beaulieu a marqué l'histoire de la Société de généalogie des Cantons-de-l'Est par ses nombreuses recherches et publications. (Jessica Garneau/Archives La Tribune)

Ce prix vise à récompenser les membres de la SGCE qui, tout comme Denis Beaulieu, décident de publier le fruit de leurs recherches dans la revue L’Entraide généalogique, qui paraît trois fois par année, ainsi que les articles qui paraîtront à compter de l’an prochain dans L’Entraide numérique.

La Société de généalogie des Cantons-de-l’Est dit vouloir ainsi reconnaître «l’abondante et la pertinente contribution» de Denis Beaulieu en tant que généalogiste, mais aussi en tant que membre actif de l’organisme.

«Tout en occupant de nombreuses fonctions administratives au sein de notre société, Denis Beaulieu a su développer et partager des contenus de grande qualité tout en soignant leur présentation. Il était soucieux de bien rejoindre le public visé et de mettre en valeur le travail des auteurs», souligne Rachel Lacombe, bénévole et responsable des communications de la SGCE.

Pendant près de 20 ans, Denis Beaulieu a publié de nombreux documents en plus d’écrire un nombre incalculable d’articles portant sur la généalogie.

Pour ce faire, le premier prix Denis-Beaulieu a été décerné à Pierre Bruneau pour son article Marie Prévost – Fille du Roi, épouse de François Druineau (Bruneau) et de Jean Chauvet Étude potentiel archéologique – Ville de Québec.

Dans son article, l’auteur relate une expérience originale réalisée à partir d’un document récent, publié par la Ville de Québec, intitulé Étude de potentiel archéologique du parcours du tramway.

Ce document a permis de «documenter de façon précise l’emplacement de la demeure de Marie Prévost, fille du roi arrivée en 1669 en Nouvelle-France et ainsi enrichir l’histoire de [la] famille» Beaulieu, explique la SGCE.

Les deux autres récipiendaires du premier prix Denis-Beaulieu sont Bertrand Lapointe pour son article Nicole et Magdeleine, filles du Roy ainsi que Nicole Leblanc pour son article Sur les traces de mes ancêtres acadiens.

Éric Beaulieu, fils de Denis Beaulieu, et Marie Gagné, membre-bénévole de la SGCE (vêtue en costume de Fille du Roy) ont procédé à la remise du premier prix Denis-Beaulieu. (Société de généalogie des Cantons-de-l'Est)

Présent à la remise du premier prix Denis-Beaulieu, son fils Éric a tenu à souligner que son père a d’abord et avant tout été inspiré par ceux et celles qui ont bâti les Cantons-de-l’Est. Faire connaître leur contribution était devenu pour lui un devoir de mémoire, dit-il.

«Mon père n’a jamais vu ses recherches généalogiques comme un travail. Pour lui, c’était une seconde nature. C’était un homme passionné, mais surtout très curieux. Il pouvait passer des heures incalculables à faire des recherches.»

«Je me souviens à quel point il était content lorsqu’il tombait sur un article particulier ou une information qu’il cherchait depuis un certain temps. Il nous partageait sa joie avec enthousiasme. Son but, c’était de pouvoir synthétiser ce qu’il avait trouvé pour que les gens ou les chercheurs puissent ensuite utiliser cette information selon leurs besoins.»