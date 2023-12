La Coop de Stoke ouvre ses portes après dix ans d’attente

La Coopérative de solidarité des Stokois et Stokoises à ouvert ses portes le 6 décembre, après 10 ans d'attente. (Sarah Gendreau-Simoneau/La Tribune)

Au début des années 2010, des fermetures successives de commerces dans la municipalité de Stoke ont inquiété des citoyens qui se sont réunis pour former une coopérative afin de mettre sur pied un magasin général qui offrirait un service de proximité à la communauté.

Depuis la fondation de la coop, en 2013, une trentaine de personnes se sont engagées dans le conseil d’administration pour étudier les scénarios, réaliser des études de faisabilité, rédiger, réviser le plan d’affaires, recruter les membres, organiser des collectes de fonds, négocier des ententes, chercher du financement et assurer les communications avec les membres et la population.

«Cette initiative novatrice s’engage à promouvoir la solidarité, le développement durable et l’économie locale», exprime Philip Mathieu, vice-président du conseil d’administration.

En effet, le but de la Coop de Stoke est de promouvoir les produits des artisans, agriculteurs et éleveurs locaux. La mission est de créer un espace où la communauté peut découvrir et apprécier la qualité des produits du terroir.

Il s’agit d’un projet de plus de 2,4 millions de dollars supporté par une quinzaine de partenaires. Alain Fournier, directeur de la commercialisation chez ICI COOP, qui regroupe actuellement 65 entreprises, affirme que la Coop de Stoke devient le 98e point de vente coopératif du réseau. «La Coop de Stoke veut répondre réellement aux besoins de ses membres et de sa collectivité.»

D’ailleurs, la coop s’engage à développer de nouveaux projets avec le temps grâce à l’aide de ses partenaires et membres. Ce sont plus de 500 membres qui, au fil des ans, ont investi et travaillé sur le projet.

Pour Luc Cayer, maire de la municipalité de Stoke, cet aboutissement est un soulagement pour le village. «On peut résumer en un mot ce qui se passe: enfin! Je pense que d’établir une coopérative dans le cœur du village va servir de poumon à la communauté. On en avait besoin.» Il avertit cependant que la communauté doit faire vivre la coopérative «en y allant continuellement et en encourageant le commerce».