L’Estrie de nouveau en grève

Tous les membres du front commun du secteur public sont en grève, aux quatre coins du Québec, jusqu’au 14 décembre inclusivement. Selon le front commun, il s’agirait de la plus longue séquence de grève du secteur public depuis près d’un demi-siècle. La santé, les services sociaux et l’éducation sont des milieux touchés par ces débrayages.

Les membres des différents syndicats en éducation de l’Estrie tiendront diverses activités de piquetage au cours des prochains jours. À Sherbrooke, les intersections King Est et 12e Avenue, King Est et 13e Avenue, King Ouest et boulevard Jacques-Cartier, Léger-Bertrand-Fabi et boulevard Bourque seront notamment ciblées par les manifestants. Ces derniers manifesteront sur les trottoirs.

D’autres mobilisations auront lieu dans la région en passant notamment par Magog, Windsor, Coaticook, Lac-Mégantic et East-Angus. Les 8 et 14 décembre, des grévistes seront devant plusieurs écoles de la région.

Du côté de l’APTS-Estrie, des travailleurs débrayeront devant les établissements de santé de la région lors de cette troisième séquence de grève.

Un rassemblement du front commun est prévu le 12 décembre devant les bureaux de la députée caquiste Geneviève Hébert, situés sur la rue King Est, à Sherbrooke. La circulation pourrait être bloquée durant l’avant-midi, indique-t-on.

Le représentant national pour l’Estrie de l’APTS, Danny Roulx, explique que des gens se réuniront également devant les différents bureaux de circonscription de la CAQ en Estrie.

Le Front commun a rejeté jeudi l’offre déposée la veille par Québec. « Il n’y aura pas d’entente sans la protection du pouvoir d’achat et sans un enrichissement permettant un rattrapage pour nos membres. Nous ne laisserons personne s’appauvrir et ça, le gouvernement de la CAQ doit le comprendre », ont mentionné les porte-paroles dans un communiqué.

La FIQ aussi en grève

Les 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeute et perfusionnistes cliniques qui sont membres de la FIQ seront en grève du 11 au 14 décembre. La délégation de la FIQ, réunie en Conseil fédéral mercredi, a rejeté à 99% la nouvelle offre salariale faite par Québec. Elle était de 12,7% sur cinq ans.

Des ralentissements à prévoir au CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Ce sont 19 300 membres du personnel syndiqué qui seront en grève du 11 au 14 décembre, indique le CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

« Les usagers qui ont un rendez-vous planifié sont invités à vérifier leurs boites courriel et téléphoniques régulièrement, jusqu’au jour même du rendez-vous, pour s’assurer qu’il n’y ait pas de report », indique dans un communiqué, la directrice des soins infirmiers, Patricia Bourgault.

Toutes les personnes doivent se présenter à leur rendez-vous et à leurs chirurgies à l’heure convenue sauf si elles ont reçu un avis de report.

Les activités des salles d’urgence, des soins intensifs et des unités de maternité sont maintenues à 100% lors des journées de grève. Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS souligne que des ralentissements surviendront dans les autres secteurs d’activité. La fluidité des soins pourrait être affectée.