Le «prestigieux Château d’Hatley» mis en vente pour 6,6 M$

La maison comptant 18 pièces a été construite en 2009 sur un terrain de 23 acres sur le chemin Minton Hill dans le Canton d’Hatley en Estrie.

Elle offre une vue imprenable sur le lac Massawippi et sur North Hatley, indique la description de l’annonce de la vente confiée à la firme Engel & Völkers en Estrie.

La maison comptant 18 pièces a été construite en 2009. (Engel & Völkers)

Dotée de plafonds de 11 pieds, de carreaux de travertin au sol, de quatre chambres à coucher et d’autant de salles de bains, cette maison a tout ce qu’il faut pour faire rêver ceux cherchant l’harmonie entre l’histoire et la modernité.

Ses boiseries, ses colonnes et ses décorations chevaleresques impressionnent ceux qui y pénètrent et qui se sentent transportés dans un autre siècle, avec ses sculptures, ses luminaires et ses meubles de style victoriens.

« Les intérieurs somptueux, baignés de lumière naturelle, créent une expérience de vie exceptionnelle pour ses invités royaux, une véritable célébration de l’élégance européenne au cœur de la nature québécoise », raconte son courtier David O’Malley.

« C’est une œuvre d’art. Un produit unique et très niché. Il n’y en a pas une autre au Québec comme celle-là. »

Lamaison est ornée de nombreuses lucarnes. (Engel & Völkers)

De l’extérieur, il est difficile de ne pas être charmé par ses nombreuses lucarnes et son terrain reproduisant des sculptures à la Versailles.

« On a une vue panoramique à 180 degrés sur dix kilomètres», s’émerveille M. O’Malley.

« La nuit, on voit le village de North Hatley illuminé. C’est magnifique! »

Les intérieurs sont somptueux et baignés par la lumière naturelle. (Engel & Völkers)

David O’Malley est particulièrement soulevé par la qualité de fabrication de la résidence. Elle a été construite en béton préfabriqué résidentiel d’Avac Béton, une entreprise de Granby.

« C’est une maison qui est là pour des générations », lance-t-il, lors d’un entretien accordé à La Tribune.

« C’est un bâtiment des plus solides, fait pour résister aux plus drosses tempêtes, aux ouragans! »

Des acheteurs potentiels

La maison de luxe est sur le marché depuis une quinzaine de jours.

David O'Malley (Engel & Völkers)

David O’Malley a de bonnes raisons de croire que la maison trouvera preneur bientôt malgré son prix. Des acheteurs potentiels se sont manifestés, dit-il.

« J’ai déjà de l’activité sur cette inscription », assure le courtier.

« Ce sont des gens de l’extérieur de la région des Cantons-de-l’Est, de la région de Montréal notamment. Des gens qui ont voyagé et qui ont visité des châteaux en Europe et qui aimeraient revivre ça ici. Ce n’est pas toujours facile d’aller rester là-bas. »

Les propriétaires actuels ont décidé de vendre alors qu’ils partent à la retraite, ajoute M. O’Malley.

Cette maison a tout pour faire rêver ceux cherchant l'harmonie entre l'histoire et la modernité. (Engel & Völkers)

En rebâtir une autre semblable de nos jours, avec les prix des matériaux de construction qui ont augmenté, commanderait des investissements colossaux, fait-il remarquer.

« Juste la meubler, c’est quelque chose. On ne peut pas mettre des meubles ordinaires dans une maison pareille, note le courtier. Elle est en plus équipée d’un chauffage en géothermie et de planchers chauffants partout. »

« Les gens qui circulent en bateau sur le lac peuvent apercevoir le bâtiment, mais sans savoir ce que c’est exactement. Maintenant, avec l’inscription sur le marché de la vente, ils peuvent la découvrir et voir comment elle est magnifique. »