Jean Charest: «Cette île était un véritable paradis pour ma famille»

Ce havre de tranquillité situé au bout de la pointe Merry a bercé sa jeunesse avec ses parents et les quatre autres enfants de sa famille.

«Mon père l’avait acheté au début des années 1960. Il n’y avait pas d’électricité, pas de téléphone. On se lavait dans le lac. Nous avions des bateaux pour nous y rendre», se souvient l’ancien premier ministre du Québec.

«Au départ, il n’y avait pas de chalet. Il y avait une tente. Mon père avait pu traverser sur l’île avec une jeep. Par la suite, le chalet a été construit. Mon père a passé un fil dans la rivière pour l’alimenter en électricité.»

La démolition du petit chalet de l’île Charest est imminente. La Ville de Magog, propriétaire de l’île située en face de la pointe Merry depuis dix ans, a pris cette décision, car le bâtiment risque de s’effondrer. Les travaux de démolition s’échelonneront sur environ une semaine.

Jean Charest, ex-député de Sherbrooke et ancien premier ministre du Québec. (Jean Roy/Archives La Tribune)

M. Charest décrit cette île comme «un véritable paradis» pour lui et sa famille.

«Nous nous rendions sur l’île tout de suite après la fin de l’école en juin et on y restait tout l’été jusqu’en septembre. Nous avons découvert le lac Memphrémagog sur un bateau à voile. Nous avons eu aussi une motomarine de la première version des Sea-Doo, se souvient Jean Charest. Il y avait moins de trafic sur le lac et la rivière à l’époque.»

«Nous recevions régulièrement des gens à manger le dimanche. Mon père aimait faire cuire ses steaks sur le barbecue. Nous avons été vraiment privilégiés de pouvoir vivre ces vacances sur cette île. C’était une période bénie.»

Jean Charest accordait cet entretien téléphonique à La Tribune depuis Dubaï, où il agit à titre de coprésident du Conseil d’affaires Canada/ÉAU dans le cadre de la tenue de la COP28. Il fait remarquer que les temps ont changé et qu’il serait difficile d’animer de la même manière la petite île magogoise aujourd’hui. Les lois environnementales n’étaient pas les mêmes à l’époque.

Un été avec sa mère en rémission

Il se souvient encore très bien et avec nostalgie de l’été de 1978. C’était un moment de rémission pour sa mère Rita Leonard qui souffrait de leucémie.

«Il avait fait très beau cet été-là. Ma mère allait mieux. Nous avions vécu un été merveilleux sur l’île. Je m’en souviens parfaitement, dit-il. Ma mère est décédée en octobre… elle avait 48 ans.»

«Pour mon père Claude, cette île, c’était sa vie. Il ne voulait pas s’en départir. Il est décédé à 87 ans. Il avait encore des souvenirs de ce que nous avions vécu sur notre île.»

