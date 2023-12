Magog se dote de compteurs d’eau pour contrôler le gaspillage

L’opération vise à se conformer à la Loi sur la consommation d’eau potable. Six installations seront faites dans les secteurs Venise, Hatley (trois intersections), des Pins Ouest près de Lacasse et des Pins Est jusqu’à la station de traitement d’eau potable.

Il n’est pas question à ce moment-ci de tarifer l’eau potable, mais bien de mesurer la consommation résidentielle et d’identifier les fuites pour éventuellement intervenir pour corriger la situation.

Consommation trop élevée

«On dépasse la consommation d’eau moyenne pour une ville de notre taille», a expliqué en séance publique la mairesse Nathalie Pelletier.

«On a commencé par mettre des compteurs d’eau aux ICI (institutions, commerces et industries) et il était question qu’on en mette chez des résidences privées. On a essayé de trouver des volontaires, mais comme on n’a pas atteint le nombre, on a finalement trouvé cette façon-là qui était plus simple.»

La mairesse de Magog, Nathalie Pelletier. (Jessica Garneau/Archives La Tribune)

Ce sont des équipements comme des chambres de vannes et des débitmètres qui seront installés sur les conduites principales pour mesurer les quantités d’eau qui cheminent dans le réseau, «à des endroits où on pense qu’il y en a peut-être un peu trop», précise Mme Pelletier.

«Au lieu de mettre les compteurs d’eau chez des gens individuellement, on les met à des endroits stratégiques sur le réseau. Ça va nous apporter des informations et on va atteindre le même objectif tout en étant moins complexe.»

Emprunt sur 20 ans

L’investissement de 1,42 million de dollars nécessite un emprunt qui sera remboursée sur une période de 20 ans par tous les immeubles desservis par le réseau d’aqueduc.

En 2019, la Ville de Magog s’était lancée à la recherche de 380 propriétaires intéressés à voir un compteur d’eau être installé à leur domicile, mais une centaine seulement auraient répondu à l’invitation.

En installant les équipements de contrôle à ces six endroits stratégiques de son réseau, la Ville pense pouvoir compiler les données pour environ 1000 foyers.

«On va savoir s’il y a des fuites et on va savoir s’il y a des endroits où la consommation est trop élevée par rapport au nombre de résidences.» — Nathalie Pelletier, mairesse de Magog

Adoptée en 2019, la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 2019-2025 vise une réduction de 20% de la quantité d’eau distribuée par personne par rapport au niveau de 2015.

«Le gouvernement a des standards, souligne Mme Pelletier, et on pourrait perdre des subventions [si on ne les atteint pas]. Après les ICI, c’est un autre geste qu’on pose. Et en même temps, qui peut être contre l’idée de consommer l’eau de façon plus responsable? On a juste des avantages à suivre les recommandations.»

Selon le dernier bilan disponible sur le site du ministère des Affaires municipales, la consommation résidentielle moyenne au Québec était de 276 litres par personne par jour (L/pers/d) en 2020.

À Magog la même année, elle s’est établie à 305 L/pers/d avec un objectif à terme de moins de 220 L/pers/d.