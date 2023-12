Un budget pour diminuer les effets de l’inflation à Val-des-Sources

«Encore cette année, la préparation du budget a été un exercice difficile compte tenu de la situation économique actuelle, explique le maire de Val-des-Sources, Hugues Grimard. Les revenus et les dépenses ont été affectés significativement en raison de l’inflation et de la perte de revenu de 500 000 $ lié à la péréquation.»

Comme le nouveau rôle d’imposition 2024 impacte la ville au grand complet, le budget a été travaillé durant deux ans pour essayer de diminuer considérablement les taux de taxation des citoyens, malgré la hausse de la valeur foncière.

Le maire affirme que l’augmentation moyenne est d’environ 45 %. La valeur moyenne d’une résidence unifamiliale passe maintenant de 125 251 $ en 2023 à 199 318 $ en 2024.

«Encore cette année, nous avons travaillé en pensant d’abord à nos contribuables. La préparation d’un budget est toujours un jeu d’équilibre entre les besoins financiers de la municipalité pour répondre aux attentes des citoyens et la capacité de payer de ces derniers. Nous sommes fiers de déposer un budget prévoyant des hausses moyennes du compte sous le taux d’inflation.»

Ainsi, le compte de taxes d’une résidence unifamiliale connaîtra une hausse moyenne de 3,93 %, ce qui veut dire, par exemple, qu’une résidence évaluée à 199 318 $ verra son compte de taxes augmenté de 82 $ en 2024.

Le maire de Val-des-Sources, Hugues Grimard. (Archives La Tribune)

«Nous sommes heureux de pouvoir dire aux citoyens qu’on prévoit une baisse importante de nos taux de taxation compte tenu des augmentations des valeurs. Pour une résidence unifamiliale, il s’agit d’une baisse de plus de 0,46 $ du 100 $ d’évaluation», souligne M. Grimard.

Emprunt limité

À cause de l’attention particulière portée à la hausse de la dette municipale que la ville veut restreindre, Hugues Grimard affirme avoir limité l’utilisation de l’emprunt pour la prochaine année. «Nous prévoyons un règlement de 469 000 $, ce qui est exceptionnel compte tenu des besoins toujours présents pour le remplacement d’équipements et de travaux à faire.»

Il exemplifie en mentionnant que depuis 15 ans, la ville refait deux ou trois rues par année, mais que pour les deux prochaines années, une pause dans les travaux routiers sera effectuée pour laisser le temps aux taux d’intérêt de diminuer.

«On va saisir les opportunités, s’il y en a, et les obligations d’urgence, mais on se rend compte qu’on n’a plus grande marge de manœuvre dans notre budget pour le moment. On aurait besoin d’une aide significative du gouvernement.»

Val-des-Sources a prévu un montant de 75 000 $ en plus des revenus et des subventions à venir pour souligner le 125e anniversaire de création de la ville qui aura lieu en 2024. La programmation complète sera présentée à l’ensemble de la population à la fin du mois de janvier.