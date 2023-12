Plusieurs services de la Ville de Lac-Mégantic paralysés par une cyberattaque

«Cette attaque a provoqué une panne informatique dans tous nos services comme l’écocentre, l’Hôtel de Ville, le Centre sportif Mégantic et la Station touristique Baie-des-Sables», précise la Ville dans une communication mise sur son site web et sur sa page Facebook vendredi.

Jusqu’à mardi, la Ville ne pouvait recevoir aucun courriel, le réseau wifi public n’était pas disponible au CSM et il n’était pas possible non plus de payer ses constats d’infraction, entre autres exemples.

«Tous les services de la Ville sont touchés. On a sécurisé rapidement les réseaux de services essentiels, dont l’eau potable et les eaux usées. On a assuré également le service de sécurité incendie dans les premières heures. Et on est en train de prioriser le redémarrage de nos différents services», a précisé la directrice des communications à la Ville, Karine Dubé, mardi matin.

La Ville a retenu les services d’experts pour assister ses équipes dans leurs efforts pour rétablir les systèmes et récupérer les données.

«Ils ont travaillé toute la fin de semaine. (…) Ça bouge, mais tranquillement», souligne Karine Dubé.

«Actuellement on n’a aucun document de disponible, on est en train de repartir notre réseau internet et d’ici quelques heures, on aura nos adresses courriels en fonction, mais pas encore nos archives. On vit un gros sinistre informatique.»

Deuxième incident en un mois

La Ville de Lac-Mégantic avait vécu d’autres problèmes informatiques importants en novembre, ceux-là causés par une opération d’entretien de son réseau qui s’est mal produite.

Les courriels, les agendas et les calendriers de réservation des plateaux du Centre sportif étaient aussi affectés comme maintenant, mais il s’agirait d’une coïncidence.

«Tout cela avait été rétabli et n’aurait aucun lien avec la cyberattaque de jeudi dernier», affirme Mme Dubé.

À sa séance publique du 21 novembre dernier, le conseil municipal avait en réaction à cette première panne octroyé un contrat à une firme spécialisée en informatique pour lancer un audit et planifier les démarches requises pour pallier «certaines faiblesses» de son réseau informatique.

«L’audit va être très rapide, reconnaît Mme Dubé, et la firme va modifier son mandat pour nous soutenir dans la reconstruction de notre réseau.»

Sécurité des données

La Ville de Lac-Mégantic assure n’avoir reçu aucune menace en lien avec cette cyberattaque.

«Nous prenons très au sérieux la sécurité des données que nous détenons et l’une de nos priorités est la protection des données personnelles de nos citoyens et employés. Les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes et complexes. Malgré toutes les mesures qui sont mises en place, les organismes publics n’échappent malheureusement pas à cette réalité», indique l’administration municipale.

«La tâche pour les différentes équipes sera énorme», prévient la mairesse Julie Morin.

«Nous demandons la collaboration de la population et de la bienveillance envers nos employés en cette période particulièrement difficile.»