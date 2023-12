Les urgences lourdement sollicitées

Les urgences du CIUSSS de l’Estrie – CHUS sont celles de l’hôpital de Granby (160%), de Fleurimont (157%) et Hôtel-Dieu (134%).

À cet endroit, on comptait 15 patients sur civière depuis 24 heures et 7 depuis 48 heures, selon une mise à jour publiée en fin d’avant-midi, mardi.

Il y avait 11 personnes alitées depuis 24 heures et un autre depuis 48 heures à Granby. On estime que le temps d’attente est de 7 heures et 51 minutes.

Taux d'occupation des urgences des hôpitaux de la région estrienne. (IndexSanté.ca)

À Fleurimont, sept patients reposaient sur civière depuis 24 heures.

Les urgences des hôpitaux Brome-Missisquoi-Perkins (113%), de Memphrémagog (100%) et du Granit (80%) subissent moins de pression.

Celle de Val-des-Sources était beaucoup moins sollicitée, avec un taux d’occupation de 29%.

Virus respiratoires et journées de grève

Parallèlement, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) observe que la pression est particulièrement forte sur les services offerts en raison des circonstances actuelles comme la circulation des virus respiratoires, ainsi que les journées de grève passées et anticipées.

Ainsi, il est possible que les délais d’attente pour accéder aux services soient plus élevés qu’à la normale au cours des prochains jours et des prochaines semaines, notamment aux urgences et aux différentes options du 811, dont le guichet d’accès à la première ligne (GAP), indique-t-on dans un communiqué de presse. Dans ce contexte, la collaboration des Québécois est demandée afin de limiter la pression sur l’ensemble du réseau et particulièrement sur les urgences et sur les options de première ligne.

En ce qui concerne les épisodes de grève, il est possible que les délais d’attente pour accéder aux options 811 soient plus longs qu’à la normale. Lors des journées de grève, ces services fonctionnent à capacité minimale, soit à 60% pour le personnel infirmier, précise-t-on.

«Il est important de noter que tous les services essentiels continuent d’être offerts 24 heures par jour, sept jours sur sept, à l’ensemble de la population québécoise. Pour ce qui est des secteurs des urgences et des unités de soins intensifs, les services habituels continueront d’être offerts. Toutefois, dans un contexte hivernal comportant un risque d’achalandage accru, il est possible que des retards se produisent ou que des délais d’attente se prolongent», mentionne le communiqué.

«Environ 50% des patients qui consultent à l’urgence n’ont pas de problèmes urgents, ce qui engorge les hôpitaux et empêche certaines personnes d’obtenir des soins adéquats. Le Ministère recommande ainsi à la population d’utiliser les ressources qui existent pour répondre aux besoins non urgents.»