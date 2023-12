Le Baromètre de l’action climatique soulève les contradictions des Québécois

« Ces contradictions-là, on les voit chaque année. Cette année, ce qui est intéressant, c’est qu’on a vraiment jeté les projecteurs en reculant de cinq ans… Effectivement, ces paradoxes-là ressortent de manière évidente. On voit les gains qu’on a réussi à faire, à l’égard de certains gestes qui sont plutôt liés à notre quotidien (diminuer la consommation d’énergie à la maison et réduire le gaspillage alimentaire), mais on voit que les Québécois stagnent encore à l’égard de certains gestes qui sont très importants », explique Valériane Champagne St-Arnaud, professeure de marketing à l’Université Laval et coordonnatrice scientifique du Baromètre.

La collecte des matières organiques sera obligatoire sur l’ensemble du territoire municipal d’ici 2025. (Jessica Garneau, Archives La Tribune/Archives La Tribune)

L’attrait de l’auto

On apprend notamment que 60 % de la population utilise la voiture tous les jours ou presque et que seulement 56 % pratique le compostage.

Ces données pourraient toutefois être liées à des contraintes de structures : des villes sont aménagées pour encourager le tout-à-l’auto, énumère-t-elle en ajoutant que beaucoup de municipalités n’ont pas encore implanté de collecte de compost.

« Ça révèle non seulement les limites individuelles, mais aussi les nécessités de changements que l’on devra faire à l’échelle collective. On le voit, par rapport au compostage : on a des gains chaque année, mais c’est notamment parce qu’il y a de plus en plus de villes qui implantent des systèmes de collecte de matière organique », indique-t-elle.

Remiser la voiture semble être le sacrifice le plus important : 42 % des Québécois estiment qu’il est impossible de s’en défaire.

« C’est sûr qu’il y a des enjeux d’infrastructures, d’accès au transport collectif et actif. Il ne faut pas ignorer qu’il y a des enjeux de perception. C’est encore perçu comme plus confortable d’avoir sa voiture individuelle plutôt qu’utiliser le transport en commun. Il y a des enjeux de perception de liberté… Il y a quand même des habitudes qu’il va falloir modifier, des croyances, mais ça va être facilité si on a les infrastructures en place. »

Le recyclage est une habitude ancrée chez les Québécois. (Archives La Tribune)

Le recul de l’avion

Parallèlement, 71 % des Québécois se disent prêts à en faire plus pour le climat.

Environ 63 % des Québécois disent avoir réduit leur déplacement en avion contrairement à 29 % en 2019. La pandémie justifierait ce recul.

« Ce sera intéressant de surveiller dans les prochaines années comment l’aiguille va bouger de ce côté-là, mais c’est un gain très important qu’on voit entre 2019 et 2023. »

Le contexte inflationniste et l’effet rebond du tourisme, alors que toutes les restrictions sont levées, pourraient influencer la suite.

« Je pense quand même que cette perception d’urgence climatique va teinter certains choix de comportements pour plusieurs personnes, dont celui de faire moins de voyages en avion. » — Valériane Champagne St-Arnaud, professeure de marketing à l’Université Laval et coordonnatrice scientifique du Baromètre

Hausse du climatoscepticisme

Par ailleurs, on apprend que la population endosse de plus en plus (44 %) une vision «techno-optimiste » de la lutte aux changements climatiques, c’est-à-dire que les solutions reposent sur le recours à la technologie.

Adhérer à une telle vision donne de l’espoir, interprète Mme Champagne Saint-Arnaud.

Elle observe que les médias ont un rôle à jouer avec une telle tendance.

Pendant les deux premières années de la pandémie, ils ont réduit considérablement leur couverture sur le sujet, en plus de traiter cette question de façon pessimiste.

Ils parlent moins des solutions et beaucoup plus des effets des changements climatiques, avance la professeure. « Ce sont des nouvelles décourageantes, qui peuvent induire un sentiment d’impuissance, voire de défaitisme. Une façon de gérer cet inconfort-là, c’est de s’accrocher à quelque chose qui nourrit l’espoir. »

On peut aussi ne pas avoir envie de changer de comportement en raison des sacrifices que cela comporte.

« De penser qu’on n’a pas besoin de changer parce que les technologies vont faire la job, ça peut être un peu une stratégie d’adaptation. Ce qui est évidemment inadéquat et inquiétant, parce que même si la technologie est importante […] il va quand même falloir faire une transformation radicale dans nos modes de vie. »

Autre donnée : le climatoscepticisme a progressé ces dernières années. Ainsi, en 2023, 17 % considèrent que les changements climatiques sont un phénomène naturel. Une proportion de 14 % pense qu’ils ne sont pas prouvés scientifiquement ».

Ces proportions se chiffraient respectivement à 8 % et 5 % en 2019. L’échelle de mesure était alors légèrement différente, mais ces tendances sont similaires ailleurs dans le monde.

Le Baromètre est produit par le Groupe de recherche sur la communication marketing climatique. Réalisé annuellement depuis 2019, il vise notamment à établir un portrait des croyances et des comportements des Québécois à l’égard des défis climatiques. L’enquête a été menée auprès de 2000 personnes âgées de 18 ans et plus.

+

Quelques faits saillants / Baromètre de l’action climatique

- Seulement 42 % de la population minimise sa consommation de viande

-54 % des Québécois éprouvent de l’écoanxiété, comparativement à 47 % l’an passé

- 70 % des Québécois disent avoir vécu des effets néfastes liés à la crise climatique. Pourtant, seulement 21 % considèrent la crise climatique comme une menace élevée à court terme pour eux-mêmes

-Près d’une personne sur trois dit « être fatiguée d’entendre parler des changements climatiques ».