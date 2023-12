Des milliers de foyers toujours plongés dans le noir

Selon Hydro-Québec, on comptait encore plus de 8600 foyers sans service tôt mardi matin.

De ce nombre, 4400 se trouvaient dans la MRC de Memphrémagog et 2500 dans le Val-Saint-François.

Lundi au cours de la journée, le total des clients de la société d’État débranchés avait grimpé plus de 30 000, rappelons-le.

Selon la carte interactive d’Hydro-Sherbrooke, il y avait plus de 4000 foyers sherbrookois sans courant mardi matin.

Au plus fort de la panne, vers 2h dans la nuit de dimanche à lundi, le sommet à 30 000 clients dans le noir avait été atteint.

En après-midi, la Ville de Sherbrooke a enclenché son plan d’urgence en cas de panne de courant majeure.

Pour sa part, le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) a annoncé mardi matin que l’école Hélène-Boullé demeurait fermée pour la journée en raison de la panne d’électricité.

Lundi, le CSSRS avait décidé d’ouvrir ses écoles, mais s’était ravisé par la suite en raison des bris de service en électricité. La décision a causé plusieurs désagréments pour plusieurs parents.

Le réseau d’Hydro-Québec est soumis à rude épreuve à la suite du passage du système météorologique sur une grande partie du Québec. (Archives La Tribune/Archives La Tribune)

Temps de rétablissement incertain

Les deux sociétés énergétiques expliquent que la neige lourde cause des pannes dans plusieurs secteurs du réseau. Le temps de rétablissement est incertain étant donné que la situation évolue d’heure en heure, note Hydro-Sherbrooke.

Le réseau d’Hydro-Québec est soumis à rude épreuve à la suite du passage du système météorologique sur une grande partie du Québec et continue de laisser de la neige lourde sur les fils. Celle-ci brise des branches et des arbres qui entrent en contact avec le réseau électrique, entraînant des pannes d’électricité. Les régions les plus touchées sont la Montérégie et la région de l’Estrie, précise la société d’État.

Plus de 220 équipes sont à pied d’œuvre. Des équipes ont été déplacées depuis les régions moins touchées afin d’accélérer le rétablissement de service, assure-t-on.