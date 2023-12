Des citoyens du Canton de Melbourne questionnent les élus sur un projet d’extraction de gravier

C’est à la demande de ce citoyen qui désire s’adonner à l’extraction de gravier sur sa propriété, que la municipalité a décidé d’étudier la question et de consulter la population avant d’accorder la demande. Selon la directrice générale et greffière-trésorière du Canton de Melbourne, Cindy Jones, il s’agit de «régir uniquement des substances minérales de surface en terres privées et appartenant au propriétaire ou à l’exploitant de son site».

Cependant, elle précise que les élus doivent modifier le règlement de zonage complet et qu’ils ne peuvent faire de dérogations.

Ce projet semblait être prêt à être adopté par le conseil de la municipalité lors de la soirée de consultation ce lundi soir, mais plusieurs étapes restent à franchir. La prochaine, selon Mme Jones, consiste à faire évaluer et analyser le projet par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). «Si la demande est acceptée par la CPTAQ, le citoyen en question devra demander une autorisation du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.»

Un «manque de précisions»

Selon les vingt citoyens qui se sont déplacés lundi soir, le changement de règlement pose non seulement problème dans son fondement et ses modalités, mais également parce qu’il «manque de précision et de conditions».

Plusieurs points ont été soulevés, notamment le coût de ce projet d’envergure, la limite de quantité de gravier qui pourra être vendue et transportée, ainsi que les balises d’une telle modification du règlement. La municipalité n’avait souvent pas les réponses aux questions des citoyens inquiets.

«C’est quoi l’urgence d’adopter ça ce soir absolument? On veut poser des questions, on veut avoir plus d’informations», déplore une citoyenne.

Des six conseillers municipaux, seulement trois ont été en mesure de se déplacer et les membres de la population qui assistaient à cette séance n’ont pas manqué de leur dire que «de prendre cette décision avec la moitié du conseil présent n’était pas démocratique.»

Une autre citoyenne a relevé le point qu’une fois la décision prise par le conseil municipal, «le retour en arrière n’est plus possible et qu’il vaut mieux réfléchir davantage aux conditions et aux restrictions» du changement de réglementation.

Selon la population, les limites non définies pourraient entraîner des débordements au projet prévu dans la zone entourée par les chemins Deslandes, Fraser, Coddington, Denman et Poirier.

La conseillère Audrey Morneau assure que le gravier qui pourrait être extrait de cette zone servirait à la municipalité. «L’argent issue de l’extraction de la matière servirait pour l’amélioration de l’état des routes. »

Cette explication n’a pas apaisé les craintes des citoyens qui ne veulent «pas plus de camions de gravier qui endommagent leurs routes et qui sont dangereux.»

Sean Boersen, conseiller municipal, affirme avoir pesé les pour et les contres du projet et a proposé de retirer l’adoption du projet pour le moment «le temps d’informer davantage les citoyens et de voir les conditions et les balises à apporter» sachant les nombreuses préoccupations des citoyens.

Rien n’a donc été adopté par le conseil municipal ce lundi soir. Une autre rencontre sera planifiée éventuellement afin d’apporter plus d’éclaircissement aux citoyens inquiets.