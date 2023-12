Coventry : Memphrémagog Conservation craint que le Québec devienne un « cobaye »

Les composés perfluorés sont mieux connus sous l’acronyme anglophone PFAS. Aussi appelées substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (SPFA en français), elles regroupent plus de 4700 substances, selon le gouvernement canadien.

« Des effets nocifs pour l’environnement et la santé humaine ont été observés pour les SPFA les plus étudiées », lit-on sur son site.

« Quand on regarde la situation dans le grand portrait, on se dit, au final : c’est le Québec qui va être le cobaye d’une technologie qui n’a pas été utilisée encore », plaide la présidente bénévole de MCI, Johanne Lavoie, en prévision de cette audience. « En fin de compte, on a peur qu’éventuellement le lixiviat non traité retourne dans le bassin versant du lac Memphrémagog. On essaie de tirer toutes les ficelles que l’on peut », commente-t-elle.

Le lieu d'enfouissement de Casella Waste Systems à Coventry, au Vermont. (Collaboration spéciale)

Le lac Memphrémagog est le réservoir d’eau potable de 175 000 personnes au Québec, regroupant notamment des Sherbrookois, des Magogois, de même que des citoyens du Canton de Potton et de l’Abbaye Saint-Benoît.

Cette consultation fait suite à l’obtention d’un permis par Casella pour la construction d’une usine de prétraitement des SPFA, qu’elle avait obtenu à la fin de 2022.

Jusqu’en 2019, le lixiviat était traité à l’usine d’épuration de Newport. Il était ensuite déchargé dans le lac Memphrémagog. Actuellement, un moratoire oblige Casella, propriétaire du site d’enfouissement, à décharger les eaux usées à Montpellier. En ce moment, l’eau traitée à Montpellier est rejetée dans le bassin versant du lac Champlain.

Ce moratoire devait initialement venir à échéance le 1er janvier 2026. « C’est important de dire que ce moratoire a été signé par notre ex-président (Robert Benoit) et des représentants de DUMP (Don’t Undermine Memphremagog’s Purity) et des représentants de l’usine de déchets. Ce sont des bénévoles qui ont payé de leurs poches des avocats pour faire reculer une multinationale », souligne Mme Lavoie.

Le public a jusqu’au 20 décembre pour se faire entendre au sujet de cette modification du permis demandée par New England Waste Service, qui fait partie de la multinationale Casella.

Dans un document de l’ARN, on peut lire que les données reçues au cours de l’étude pilote seront importantes pour les efforts du Ministère, visant notamment à élaborer des critères standards de traitements qui peuvent être utilisés pour réduire les PFAS dans les lixiviats des décharges.

Le lac Memphrémagog sert de réservoir d'eau potable à quelque 175 000 personnes. (Maxime Picard/Archives, La Tribune)

On y apprend également qu’afin de faire appel d’une décision finale en matière de permis, des commentaires doivent avoir été soumis lors de l’audience publique.

Johanne Lavoie précise que MCI n’est pas opposé au traitement du lixiviat : l’organisme est contre le fait que le lixiviat puisse être retourné dans le lac.

MCI craint que le traitement mis en place soit exploité « comme un centre de profits » et que l’entreprise traite davantage de lixiviat, observe Mme Lavoie.

Principe de précaution

« La réglementation du Vermont demande de ne traiter que cinq des composés (des SPFA) », avance-t-elle.

« Beaucoup de PFAS ne feront pas l’objet de traitement et sont ou seront probablement tout aussi nocifs que les PFAS communs […] C’est sans compter le fait que : est-ce que l’usine sera en mesure de traiter d’autres polluants comme l’arsenic? Ça ne va pas tout régler, ce traitement-là. »

MCI y voit « une porte qu’on ne pourra plus refermer ».

En mars dernier, le coauteur principal d’une étude de l’Université de Montréal sur la présence des contaminants perfluorés dans l’eau potable au Québec, Sébastien Sauvé, espérait un resserrement des usages de PFAS au Canada. Il insistait alors alors sur le principe de précaution. L’étude montrait que 99,3 % des échantillons d’eau potable analysés contenaient des contaminants perfluorés.

Sainte-Cécile-de-Milton faisait alors partie des cinq municipalités se retrouvant avec des taux particulièrement élevés.

« Idéalement, il faudrait que le lixiviat ne revienne jamais dans le réservoir du bassin versant. C’est la solution qu’aurait dû fixer la Table de concertation des élus de l’Estrie pour la protection du lac Memphrémagog », plaide Mme Lavoie.

La Tribune a tenté de s’entretenir avec le député d’Orford, Gilles Bélanger, porte-parole de cette table, en vue de cette audience. M. Bélanger n’était toutefois pas disponible pour une entrevue en raison de « travaux intensifs » à l’Assemblée nationale.

Casella Waste Systems, Inc. fournit des services intégrés de gestion des déchets solides dans tout l’est des États-Unis.

Sur le site internet de Casella, on peut lire que les revenus se sont élevés à 352,7 millions de dollars pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2023. Les revenus étaient en hausse de 57,5 millions de dollars, ou 19,5 %, par rapport à la même période en 2022.